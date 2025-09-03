Cuestionaron al Gobierno de Entre Ríos por incentivar cotos de caza en la provincia
El profesor Gabriel Bonomi, referente del Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres y su Ambiente (CEYDAS), criticó al gobierno provincial por otorgar beneficios económicos para la instalación de cotos de caza, una actividad que, según él, atenta contra el patrimonio natural y carece de beneficios sociales reales.
Bonomi recordó que el Régimen de Incentivos a las Nuevas Inversiones (RINI) otorga facilidades y exenciones impositivas a empresas y emprendimientos, pero cuestionó que, en este caso, el gobierno de Frigerio aplique descuentos de hasta el 100% en Ingresos Brutos, impuesto automotor, inmobiliario y reintegros energéticos a los cotos de caza.
“No se trata de una industria, ni de turismo general, sino de un negocio con mala imagen, muy criticado y que atenta contra el patrimonio natural”, señaló.
Desinterés por la conservación y complicidad institucional
Bonomi afirmó que estas medidas demuestran desidia y desinterés del gobierno hacia la conservación del ambiente y la biodiversidad. Además, advirtió sobre la complicidad con la Cámara Argentina de Turismo Cinegético (CATCYC), que nuclea a los cotos de caza y mantiene un diálogo directo con las autoridades para garantizar autorizaciones.
Turismo cinegético y actividad destructiva
El especialista comparó la política provincial con otras jurisdicciones:
“Entre Ríos apuesta por la caza de animales autóctonos, mientras que Misiones y Corrientes fomentan un turismo de naturaleza pacífico y sustentable. Estamos destruyendo nuestro ecosistema con actividades que, increíblemente, son promovidas por el gobierno”.
Negocio exclusivo para extranjeros
Bonomi señaló que se trata de un turismo exclusivo para extranjeros, con costos de entre 3.000 y 4.000 dólares por excursión, que no generan un derrame económico significativo en la sociedad local. Destacó que existen acciones judiciales en curso contra la habilitación de la caza de aves autóctonas, y que resoluciones similares fueron declaradas inconstitucionales y contrarias a tratados internacionales.
“Esto es abiertamente ilegal e inconstitucional. Es una actividad millonaria que beneficia solo a unos pocos poderosos”, advirtió.
Crítica sin distinción política
Bonomi remarcó que estas políticas ya se venían implementando durante el gobierno de Bordet y que no se trata de cuestiones partidarias:
“Vamos a ser críticos con cualquier gobierno irresponsable que autorice este negocio de crueldad que atenta contra nuestro patrimonio natural”.
Finalmente, calificó la situación como vergonzosa, indignante y preocupante para el futuro, ya que nunca antes un gobierno en Entre Ríos había incentivado la instalación de cotos de caza de esta manera.