Cueste lo que cueste… el Gobierno respalda la ética de Manuel Adorni
La secretaria general y hermana del presidente, Karina Milei, respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó en el foco de las críticas opositoras por la aparición de su esposa en la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week. Hubo también réplicas de Javier Milei, Santiago Caputo, Diego Santilli, Sandra Pettovello, Luis Caputo, Martín Menem, Luis Petri y Carlos Presti.
“Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, posteó la dirigente más poderosa del Gobierno y de La Libertad Avanza, como hermana del mandatario.
Por su parte, el presidente Javier Milei primero suscribió a los mensajes que publicó la plana mayor del Gobierno y retuiteó varios posteos en X que respaldaban a Adorni. Un rato más tarde, compartió un mensaje en la misma red social y escribió: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa (ni lo captan) entonces ensucian… ÁNIMO @madorni …!!! LLA! VLLC!”.
Minutos después, otro de lo que se expresó al respecto fue el asesor del presidente, Santiago Caputo: “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”.
Karina Milei se sumó así a otros funcionarios como Diego Santilli, Sandra Pettovello y Luis Caputo, entre otros, quienes se expresaron públicamente en apoyo a Adorni, lo que marca que el Gobierno decidió cerrar filas para respaldar al jefe de Gabinete frente al embate opositor.
“No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”, había compartido el ministro del Interior.
La titular de Capital Humano compartió una foto junto a Adorni con el mensaje “siempre juntos”, a lo que se subió el ministro de Economía con un “¡pero claro!”.
Otro de los nombres que se sumó a los mensajes de respaldo para el jefe de Gabiente, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En su cuenta de X, escribió: “Ayer, hoy y siempre junto a @madorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos”.
El ex ministro de Defensa y uno de los nombres fuertes dentro de la Cámara Baja, Luis Petri, simplificó el posteo con una frase: “Te banco fuerte @madorni!! Espalda con espalda!”.
En tanto, el actual ministro de Defensa, Carlos Presti, señaló: “Todo mi respaldo a @madorni y al trabajo que está llevando adelante desde la Jefatura de Gabinete en una semana clave para la agenda internacional de la Argentina”.