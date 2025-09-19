Cuentas públicas de Entre Ríos: déficit de $60 mil millones y deuda en alza al primer semestre de 2025
El Instituto de Investigaciones del Consejo Empresario de Entre Ríos difundió un análisis de la ejecución presupuestaria provincial a junio de 2025, donde se refleja un fuerte desequilibrio entre ingresos y gastos, además de un incremento de la deuda pública.
Resultado presupuestario
El resultado primario del Estado provincial fue deficitario en -$5,7 mil millones. Al incluir el pago de intereses de deuda (unos $54 mil millones), el resultado financiero cerró con un rojo de -$60 mil millones.
En términos reales, los recursos crecieron 7%, mientras que los gastos primarios subieron 12%, por encima de la inflación acumulada de 15,1% en el semestre.
Recursos y Gastos totales
En millones de pesos y variación interanual en %
|Concepto
|Acum jun 2024
|Acum jun 2025
|Var. 25/24
|Var. Real 25/24
|Recursos totales
|1.352.801
|2.218.215
|64%
|7%
|Gastos primario (GT-Int de deuda)
|1.295.052
|2.223.905
|72%
|12%
|Resultado primario
|57.749
|-5.690
|Intereses de deuda
|40.261
|54.622
|36%
|-15%
|Resultado financiero
|17.488
|-60.312
Recursos provinciales
Los recursos tributarios nacionales avanzaron un 2% real, y los impuestos provinciales un 10%. Las transferencias discrecionales de Nación mostraron un salto del 81% real, tras la fuerte caída del año pasado.
En la recaudación provincial, Ingresos Brutos (70% del total) cayó 2% real, el convenio multilateral retrocedió 3% y el directo apenas 1%. En contraste, el impuesto automotor creció 89% real, sellos 47%, inmobiliario urbano 38%, mientras que el rural se desplomó un 96%.
Evolución de los recursos públicos
En millones de pesos y variación interanual en %
|Concepto
|Acum jun 2024
|Acum jun 2025
|Var. 25/24
|Var. Real 25/24
|Recursos tributarios nacionales
|836.628
|1.293.159
|55%
|2%
|Seguridad social
|189.124
|364.499
|93%
|26%
|Recursos tributarios provinciales
|260.561
|437.327
|68%
|10%
|Otros ingresos no tributarios
|45.019
|63.793
|42%
|-10%
|Transferencias nacionales
|17.833
|49.192
|176%
|81%
|Recursos de Capital
|3.635
|10.244
|182%
|74%
|Recursos totales
|1.352.801
|2.218.215
|64%
|7%
Evolución de los recursos públicos coparticipados a las provincias
En millones de $ – a precios corrientes y a precios de junio 2025
Composición de los recursos tributarios provinciales
Variación interanual real en % de los recursos tributarios provinciales
Gasto público
Los gastos totales subieron un 11% real, con aumentos del 10% en empleo público (46% del total) y 13% en seguridad social (26%). La coparticipación a municipios creció apenas 2%.
En obra pública, la inversión real directa se disparó 96% interanual, mientras que las transferencias de capital lo hicieron en 51%. El incremento responde en parte al bajo nivel de ejecución del primer semestre de 2024, tras la revisión de cuentas al inicio de la gestión.
Evolución del gasto público provincial
En millones de pesos y variación interanual en %
|Concepto
|Acum jun 2024
|Acum jun 2025
|Var. 25/24
|Var. Real 25/24
|Gastos corrientes
|1.313.500
|2.215.250
|69%
|10%
|Personal
|622.011
|1.052.012
|69%
|10%
|Seguridad social
|343.908
|594.755
|73%
|13%
|Municipios
|162.343
|253.606
|56%
|2%
|Bienes y servicios
|77.426
|140.497
|81%
|19%
|Transferencias sector privado
|66.357
|118.871
|79%
|18%
|Gastos de capital
|21.814
|63.277
|190%
|87%
|Inversión real directa
|19.006
|57.200
|201%
|96%
|Transferencias de capital
|1.496
|3.540
|137%
|51%
|Préstamos (inv. financiera)
|1.312
|2.524
|92%
|15%
|GASTO PRIMARIO
|1.295.052
|2.223.905
|72%
|12%
|Intereses
|40.261
|54.622
|36%
|-15%
|GASTO TOTAL
|1.335.313
|2.278.527
|71%
|11%
Deuda pública
La deuda provincial alcanzó $847 mil millones en junio, equivalente al 36% de los recursos provinciales acumulados. Aunque creció 37% en un año, en términos reales cayó 1% por efecto de la inflación.
El 47% corresponde a títulos públicos, el 34% a deuda con el Estado nacional y el 19% con bancos privados. En este último rubro se destaca el préstamo sindicado del Nuevo Banco de Entre Ríos por $70 mil millones, destinado a pagar el bono ER2025. Además, en enero se sumó una nueva deuda de $52 mil millones con el Banco Nación.
Participación de acreedores en el total de deuda provincial – mar 24 y mar 25
En millones de pesos y participación en %
Intereses y vencimientos
Los intereses pagados sumaron $54 mil millones al primer semestre, de los cuales el 30% correspondieron al bono ER2025.
Durante 2025, este título exige pagos por U$S 122 millones, de los cuales U$S 61 millones ya se cancelaron en febrero y el mismo monto deberá afrontarse en agosto.
Con estos números, Entre Ríos enfrenta un escenario de déficit creciente, fuerte presión de deuda y gasto público en expansión, lo que obliga a seguir de cerca la sostenibilidad de sus cuentas.
Perfil de desembolsos de capital e intereses anuales del bono ER2025
Expresado en millones de dólares (US$)