Cuentas públicas de Entre Ríos: déficit de $60 mil millones y deuda en alza al primer semestre de 2025

Redacción | 19/09/2025 | Economía, Empresariales, Entre Ríos | No hay comentarios

El Instituto de Investigaciones del Consejo Empresario de Entre Ríos difundió un análisis de la ejecución presupuestaria provincial a junio de 2025, donde se refleja un fuerte desequilibrio entre ingresos y gastos, además de un incremento de la deuda pública.

Resultado presupuestario

El resultado primario del Estado provincial fue deficitario en -$5,7 mil millones. Al incluir el pago de intereses de deuda (unos $54 mil millones), el resultado financiero cerró con un rojo de -$60 mil millones.
En términos reales, los recursos crecieron 7%, mientras que los gastos primarios subieron 12%, por encima de la inflación acumulada de 15,1% en el semestre.

Recursos y Gastos totales

En millones de pesos y variación interanual en %

ConceptoAcum jun 2024Acum jun 2025Var. 25/24Var. Real 25/24
Recursos totales1.352.8012.218.21564%7%
Gastos primario (GT-Int de deuda)1.295.0522.223.90572%12%
Resultado primario57.749-5.690  
Intereses de deuda40.26154.62236%-15%
Resultado financiero17.488-60.312  
Fuente: elaboración del CEER en base a datos de Contaduría General de E.R. e INDEC

Recursos provinciales

Los recursos tributarios nacionales avanzaron un 2% real, y los impuestos provinciales un 10%. Las transferencias discrecionales de Nación mostraron un salto del 81% real, tras la fuerte caída del año pasado.
En la recaudación provincial, Ingresos Brutos (70% del total) cayó 2% real, el convenio multilateral retrocedió 3% y el directo apenas 1%. En contraste, el impuesto automotor creció 89% real, sellos 47%, inmobiliario urbano 38%, mientras que el rural se desplomó un 96%.

Evolución de los recursos públicos

En millones de pesos y variación interanual en %

ConceptoAcum jun 2024Acum jun 2025Var. 25/24Var. Real 25/24
Recursos tributarios nacionales836.6281.293.15955%2%
Seguridad social189.124364.49993%26%
Recursos tributarios provinciales260.561437.32768%10%
Otros ingresos no tributarios45.01963.79342%-10%
Transferencias nacionales17.83349.192176%81%
Recursos de Capital3.63510.244182%74%
Recursos totales1.352.8012.218.21564%7%
Fuente: elaboración del CEER en base a datos de Contaduría General de E.R.

Evolución de los recursos públicos coparticipados a las provincias

En millones de $ – a precios corrientes y a precios de junio 2025

Fuente: elaboración del CEER en base a datos de Subsecretaría de Ingresos Públicos del Min. De Hacienda de la Nación Argentina

Composición de los recursos tributarios provinciales

Fuente: elaboración del CEER en base a datos de Contaduría General de E.R.

Variación interanual real en % de los recursos tributarios provinciales

Fuente: elaboración del CEER en base a datos de Contaduría General de E.R.

Gasto público

Los gastos totales subieron un 11% real, con aumentos del 10% en empleo público (46% del total) y 13% en seguridad social (26%). La coparticipación a municipios creció apenas 2%.
En obra pública, la inversión real directa se disparó 96% interanual, mientras que las transferencias de capital lo hicieron en 51%. El incremento responde en parte al bajo nivel de ejecución del primer semestre de 2024, tras la revisión de cuentas al inicio de la gestión.

Evolución del gasto público provincial

En millones de pesos y variación interanual en %

ConceptoAcum jun 2024Acum jun 2025Var. 25/24Var. Real 25/24
Gastos corrientes1.313.5002.215.25069%10%
   Personal622.0111.052.01269%10%
   Seguridad social343.908594.75573%13%
   Municipios162.343253.60656%2%
   Bienes y servicios77.426140.49781%19%
   Transferencias sector privado66.357118.87179%18%
Gastos de capital21.81463.277190%87%
   Inversión real directa19.00657.200201%96%
   Transferencias de capital1.4963.540137%51%
   Préstamos (inv. financiera)1.3122.52492%15%
GASTO PRIMARIO1.295.0522.223.90572%12%
   Intereses40.26154.62236%-15%
GASTO TOTAL1.335.3132.278.52771%11%
Fuente: elaboración del CEER en base a datos de Contaduría General de E.R.

Deuda pública

La deuda provincial alcanzó $847 mil millones en junio, equivalente al 36% de los recursos provinciales acumulados. Aunque creció 37% en un año, en términos reales cayó 1% por efecto de la inflación.
El 47% corresponde a títulos públicos, el 34% a deuda con el Estado nacional y el 19% con bancos privados. En este último rubro se destaca el préstamo sindicado del Nuevo Banco de Entre Ríos por $70 mil millones, destinado a pagar el bono ER2025. Además, en enero se sumó una nueva deuda de $52 mil millones con el Banco Nación.

Participación de acreedores en el total de deuda provincial – mar 24 y mar 25

En millones de pesos y participación en %

Fuente: elaboración del CEER en base a Contaduría General E.R.

Intereses y vencimientos

Los intereses pagados sumaron $54 mil millones al primer semestre, de los cuales el 30% correspondieron al bono ER2025.
Durante 2025, este título exige pagos por U$S 122 millones, de los cuales U$S 61 millones ya se cancelaron en febrero y el mismo monto deberá afrontarse en agosto.

Con estos números, Entre Ríos enfrenta un escenario de déficit creciente, fuerte presión de deuda y gasto público en expansión, lo que obliga a seguir de cerca la sostenibilidad de sus cuentas.

Perfil de desembolsos de capital e intereses anuales del bono ER2025

Expresado en millones de dólares (US$)

Fuente: elaboración del CEER en base a Unidad de apoyo de la sostenibilidad de la Deuda Pública Provincia

Descargar informe

