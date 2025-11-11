Maran Suites & Towers

Cuenta regresiva para la Jornada Entre Ríos Renovable

Redacción | 11/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Este miércoles 12 de noviembre, se realizará en Paraná la jornada Entre Ríos Renovable, el primer evento en la Provincia dedicado exclusivamente a las energías renovables. De 8:30 a 15:00, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), referentes del sector energético, organismos públicos, empresas, especialistas e inversores se reunirán para debatir el presente y futuro de las energías limpias en Entre Ríos.

Organizado por la Cámara de Energías Renovables de Entre Ríos (CERER), con participación de la Secretaría de Energía y el respaldo del CFI, el evento cuenta con el auspicio principal de Enersa.

A lo largo de cinco paneles temáticos, participarán especialistas de Enersa, Salto Grande, EPEC, CAMMESA, Las Camelias, Leffler / Dietz, Grupo Haimovich, el CFI, y la Cámara Argentina de Energías Renovables, entre otros.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.

Más información e inscripción:
https://www.enersa.com.ar/jornada-entre-rios-renovable/

