Cuenta regresiva para la Jornada Entre Ríos Renovable
Este miércoles 12 de noviembre, se realizará en Paraná la jornada Entre Ríos Renovable, el primer evento en la Provincia dedicado exclusivamente a las energías renovables. De 8:30 a 15:00, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), referentes del sector energético, organismos públicos, empresas, especialistas e inversores se reunirán para debatir el presente y futuro de las energías limpias en Entre Ríos.
Organizado por la Cámara de Energías Renovables de Entre Ríos (CERER), con participación de la Secretaría de Energía y el respaldo del CFI, el evento cuenta con el auspicio principal de Enersa.
A lo largo de cinco paneles temáticos, participarán especialistas de Enersa, Salto Grande, EPEC, CAMMESA, Las Camelias, Leffler / Dietz, Grupo Haimovich, el CFI, y la Cámara Argentina de Energías Renovables, entre otros.
La participación es libre y gratuita, con inscripción previa.
Más información e inscripción:
https://www.enersa.com.ar/jornada-entre-rios-renovable/