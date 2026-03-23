Cuenta regresiva para el plan de retiro voluntario en Flybondi
Los trabajadores de Flybondi viven una gran incertidumbre… El jueves de la semana pasada la empresa abrió una propuesta “exprés” de retiro voluntario a sus 1.500 trabajadores, cuyo plazo límite es este viernes. Hay temor en que el objetivo final de la línea aérea sea abandonar sus operaciones en la Argentina y mudarlas a Paraguay.
La low cost fue comprada hace menos de un año por Leonardo Scaturice, un lobbysta de vínculos cercanos con algunas facciones del Gobierno de Javier Milei. Desde entonces, la situación de la aerolínea, que ya traía un historial de cancelaciones de vuelos e incumplimientos, no mejoró sino que, por el contrario, sufrió numerosas multas por dejar a pasajeros varados.
Los datos de puntualidad reflejan este deterioro: apenas el 57% de los vuelos de Flybondi despegan en horario, muy por debajo de otras compañías del mercado como Aerolíneas Argentinas (89%) o JetSmart (78%), según la consultora Adventus.
El jueves pasado se lanzó el plan de retiro voluntario en una charla con los trabajadores que duró sólo quince minutos porque, según explicaron las autoridades, después tenían “otros compromisos”. Pareció una estrategia para no escuchar quejas, ni responder las preguntas de los empleados.
La novedad cayó como una bomba en los 1.500 trabajadores que tiene la aerolínea… En concreto, se ofreció a los empleados una auténtica espada de Damocles.
Recordemos que, a través de una breve reunión por Zoom, la compañía presentó un esquema de retiros voluntarios con plazos extremadamente cortos y beneficios decrecientes para quienes no se sumen de inmediato.
El cronograma de retiros propuesto por la empresa se divide en dos etapas: un primer llamado del 18 al 20 de marzo con mayores incentivos, que consisten en la indemnización correspondiente más medio sueldo adicional, seis meses de cobertura de salud y cuatro juegos de pasajes. Quienes opten por esta vía deberán firmar el acuerdo este miércoles 25 de marzo.
En el segundo llamado, que va del 25 al 27 de marzo, los beneficios se reducen a la indemnización más un cuarto de sueldo, tres meses de salud y solo dos pares de pasajes. En ambos casos, la empresa aclaró que el pago de los montos se realizará en tres cuotas.
En los últimos años, la compañía arrastró dificultades vinculadas al alquiler de aeronaves, costos operativos y disponibilidad de divisas. Actualmente, especialistas del sector señalan que el incremento de gastos -seguros, combustible, leasing de aviones y tripulación- profundizó la crisis.
El caso de Flybondi vuelve a poner en primer plano la fragilidad del empleo en el sector aerocomercial, especialmente en las compañías low cost, donde los márgenes de rentabilidad son más ajustados y las variables macroeconómicas impactan con mayor fuerza.
Mientras la empresa sostiene que el programa es voluntario y apunta a mejorar la eficiencia, entre los trabajadores crece la preocupación por la estabilidad laboral y la posibilidad de que este proceso derive en una reducción más amplia de la plantilla.
Flybondi fue presentada y defendida por el PRO durante el Gobierno de Macri. La defendieron y promocionaron como un desembarco que cambiará el mapa aeronaútico e incluso como posible reemplazo de Aerolíneas Argentinas. Pero la compañía low cost se ganó otro tipo de reconocimiento derivado de sus fallas y de sus constantes vuelos cancelados.