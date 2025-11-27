Cuenta regresiva para el GP de Qatar, que podría definir al nuevo campeón de la Fórmula 1
La actividad en el Gran Premio de Qatar comenzará este viernes, en lo que será un fin de semana en el que se podría definir al nuevo campeón de Fórmula 1 y que además contará con la participación del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien irá en busca de sus primeros puntos de la temporada.
En el primer turno del día, se llevará a cabo la única práctica libre del fin de semana, que está programada para las 10:30 y que se extenderá hasta las 11:30. Solo unas horas después, a las 14:30, se dará inicio a la clasificación para la carrera sprint.
Este Gran Premio, que corresponde a la vigésimo tercera y penúltima fecha del campeonato, podría ser clave para definir al nuevo campeón, ya que si el británico Lando Norris (McLaren) suma dos puntos más que sus escoltas se asegurará su primer título de Fórmula 1.
De todas maneras, el británico no la tendrá nada fácil, ya que tiene al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y a su compañero de equipo en McLaren, el australiano Oscar Piastri, a solo 24 puntos. De estos dos pilotos, es el primero de ellos el que más chances parece tener de superarlo, ya que ganó cuatro de las últimas siete carreras y se subió al podio en las otras tres.
Verstappen, que en septiembre cumplió 28 años, va en busca de su quinto título consecutivo en la Fórmula 1, aunque si lo consigue este año redondeará una de las remontadas más increíbles de la historia.
Piastri, por su parte, tendrá que levantar muchísimo el nivel en las últimas dos fechas, debido a que viene teniendo rendimientos muy bajos. Incluso acumula seis carreras consecutivas sin subirse a un podio.
El Gran Premio de Qatar también contará con la presencia de Colapinto, quien viene de terminar 15° en Las Vegas, en una carrera que fue una verdadera pesadilla luego de que sufriera un toque en la largada que afectó el rendimiento de su Alpine.
Este 2025 fue muy complicado para el argentino, que tiene el peor auto de la parrilla y aún no pudo sumar puntos.
Así está la pelea por el título
Lando Norris (McLaren): 390
Oscar Piastri (McLaren): 366
Max Verstappen (Red Bull): 366