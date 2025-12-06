Cuenta regresiva: Desde las 14,00, la FIFA presenta el fixture completo del Mundial 2026
La FIFA revelará este sábado 6 de diciembre a las 12:00 ET (14:00 Argentina / 18:00 CET) el calendario actualizado de partidos del Mundial 2026. El anuncio llegará un día después del Sorteo Final, en el que se conocieron los 12 grupos de cuatro selecciones que animarán la Primera Copa de 48 equipos.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, será el encargado de presentar la ceremonia, acompañado por Leyendas FIFA y por representantes de los 42 clasificados confirmados y las selecciones que aún buscan uno de los cupos restantes.
Con un torneo que se jugará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), 16 ciudades sede y más de dos millones de entradas vendidas, la presentación del calendario se convierte en otro hito rumbo al evento deportivo más esperado del planeta.
Habrá análisis en vivo, reacciones y lectura de los duelos más destacados que dejará el nuevo fixture.
La versión final del calendario se publicará en marzo, una vez que se resuelvan las seis plazas restantes via el Torneo Clasificatorio de la FIFA™.
Los fanáticos podrán seguir la transmisión a través de:
-FIFA.com
-YouTube oficial de FIFA
-Plataformas digitales de FIFA
-Televisoras oficiales de la FIFA en todo el mundo
-Además, habrá señal internacional disponible para medios autorizados.
Cómo quedaron todos los grupos del Mundial
El sorteo configuró una Copa del Mundo equilibrada, con algunos grupos muy competitivos y otros más abiertos. La distribución final quedó así:
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, Dinamarca / Macedonia del Norte / República Checa / Irlanda
Grupo B: Canadá, Italia / Irlanda del Norte / Gales / Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia / Uzbekistán / Colombia
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía / Rumania / Eslovaquia / Kosovo
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Grupo F: Países Bajos, Japón, Ucrania / Suecia / Polonia / Albania, Túnez
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Grupo I: Francia, Bolivia / Surinam / Irak, Senegal, Noruega
Grupo J (Argentina): Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo K: Portugal, Nueva Caledonia / Jamaica / Congo, Uzbekistán, Colombia
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.