Cuba, otra vez a oscuras: soporta el segundo apagón nacional en menos de una semana
Cuba sufrió este sábado un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 18:38 hora local (22:38 GMT). Se trata del segundo en menos de una semana y el séptimo en un año y medio, según informaron medios oficiales.
“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional. Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”, informó este sábado a las 18.45 (hora local) el Ministerio de Energía y Minas de Cuba.
Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional. Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento.
— Ministerio de Energía y Minas Cuba (@EnergiaMinasCub) March 21, 2026
Por el momento no se han apuntado posibles causas de la desconexión.
De normal la situación ya es crítica: los cortes en La Habana son de unas 15 horas diarias y en algunas regiones se han alcanzado los dos días seguidos sin servicio.
El lunes pasado también se había informado una “desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”.
En base a experiencias previas, el restablecimiento del SEN es un procedimiento lento y laborioso que puede demorar días. Supone empezar a generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.
El objetivo es llevar cuanto antes la suficiente energía a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estar puedan de nuevo arrancar y producir energía en grandes cantidades para satisfacer la demanda.
El problema esencial que diferencia esta ocasión -y la de este lunes- de las previas es que en la actualidad el país casi no dispone de diésel y fueloil para sus motores de generación debido al bloqueo petrolero estadounidense.
Ocurre en plena tensión con Estados Unidos, que bloquea hace meses la entrega de petróleo a la isla y agrava su crisis energética.