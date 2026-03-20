Cuba le entregó un fusil AKM al cantante Silvio Rodríguez, que empuñará las armas si Trump ataca la isla
Silvio Rodríguez aseguró que está dispuesto a cambiar la guitarra por las armas ante un eventual ataque de Estados Unidos contra Cuba y el Gobierno de Miguel Díaz-Canel respondió con un gesto simbólico y político: le entregó un fusil AKM, una réplica y un carnet de portación de armas en una ceremonia oficial en La Habana.
El trovador, de 79 años, había escrito en su blog Segunda cita una frase que rápidamente se volvió viral: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, en referencia al emblemático fusil de asalto soviético, el AKM.
En ese marco, el autor de más de 500 canciones destacó la promesa de Díaz-Canel de que Cuba ofrecería una “resistencia inexpugnable” ante cualquier agresión externa. Fue a propósito de una declaración reciente del presidente cubano, quien afirmó que “ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”, remarcó.
La reacción de Díaz-Canel y de Silvio Rodríguez se produjo pocos días después de nuevas presiones de Donald Trump contra la isla. El lunes, el presidente de Estados Unidos fue especialmente duro al señalar que esperaba tener “el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, frase que encendió alarmas en La Habana.
En respuesta al gesto del trovador, que fue durante quince años diputado de la Asamblea Nacional, el Gobierno de Cuba decidió formalizar su respaldo. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias encabezó una ceremonia oficial en la que Díaz-Canel estuvo presente y en la que Rodríguez fue el invitado estelar.
Allí, Silvio Rodríguez recibió como obsequio un fusil AKM, una réplica del arma y un carnet para la portación de armas. Según detalló la Presidencia de Cuba en la red social X, el acto se realizó en el marco del Día de la Defensa Nacional, una fecha clave en el calendario político y militar de la isla.
Conjuntamente con la réplica y el carnet, el Gobierno cubano precisó que también se le entregó a Rodríguez un fusil verdadero, “en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo”, subrayó el comunicado oficial.
El documento que recibió el artista lleva la leyenda “Seña. Fuerzas Armadas Revolucionarias” y funciona como un “salvoconducto para portar arma de fuego de forma temporal” a nombre del civil Silvio Rodríguez Domínguez.
El fusil asignado corresponde a un AKM CNC con número de registro 432572. AKM es la sigla rusa de Rifle Automático Modernizado Kalashnikov, una variación del célebre AK-47. Es de factura soviética y fue utilizado en conflictos como Vietnam, el Golfo y Afganistán, entre otros escenarios bélicos.
Según los datos técnicos difundidos, se fabricaron más de 10 millones de unidades de este modelo, que pesa unos 3 kilos y tiene una cadencia de 600-650 disparos por minuto. En la actualidad, versiones actualizadas y de producción local son utilizadas por el régimen de Irán.
El gesto del Gobierno cubano se produce mientras la isla, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, confirmó hace una semana que mantiene conversaciones con su poderoso vecino y liberó a presos políticos en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países.
La embajada de Cuba en Estados Unidos también informó sobre la ceremonia y cerró su publicación citando versos de la canción “Me acosa el carapálida” de Silvio Rodríguez: “La tierra me quiere arrebatar / el agua me quiere arrebatar / el aire me quiere arrebatar / y sólo fuego, y sólo fuego voy a dar”, en una clara alusión al tono de resistencia que atraviesa el gesto del trovador y la respuesta del Gobierno.