Cuba en llamas: una refinería se incendió en La Habana en medio de la crisis energética y la falta de combustible
Un incendio en la refinería Ñico López, en La Habana, volvió a exponer este viernes la fragilidad energética de Cuba, un país que atraviesa apagones diarios, racionamiento de combustible y una economía semiparalizada por la falta de divisas y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.
Aunque las autoridades aseguraron que el fuego fue controlado rápidamente y que no dejó muertos ni heridos, las imágenes de densas columnas de humo negro elevándose sobre la bahía habanera encendieron la alarma en una isla que depende críticamente de cada litro de combustible disponible.
El siniestro se produjo en un almacén de productos químicos “en desuso”, según explicó el director de la instalación, Maikel David Cabrera, quien afirmó que “las llamas no alcanzaron depósito de combustible alguno” ni afectaron otras áreas estratégicas de la refinería.
“El incendio se controló rápidamente, no se extendió a otras áreas, sólo en el almacén que contenía productos en desuso. No hubo lesionados y se mantiene la investigación para determinar las causas”, informó el Ministerio de Energía y Minas en la red social X. La cartera sostuvo además que la planta continuaba operando con normalidad.
Sin embargo, el episodio ocurre en un momento particularmente delicado. Desde mediados de 2024, la isla sufre prolongados apagones diarios -de hasta 10 horas en algunas zonas- debido a las frecuentes averías de sus centrales termoeléctricas y a la imposibilidad de importar suficiente petróleo. El racionamiento de combustible alcanza tanto a vehículos particulares como a sectores productivos y servicios básicos.
La crisis energética se profundizó en los últimos años por el incremento de las sanciones de Washington y las dificultades para asegurar suministros externos.
El gobierno cubano implementó un plan de emergencia para ahorrar energía que incluye restricciones en la venta de combustibles, reducción de jornadas laborales -con semanas de cuatro días-, recortes en horarios bancarios y cancelación de actividades culturales y recreativas.
La refinería Ñico López, una de las tres que operan en el país, es una antigua instalación nacionalizada en 1960 con capacidad para procesar crudo pesado nacional e importado. Arrastra problemas técnicos desde hace años y su cercanía a zonas densamente pobladas ha sido motivo de advertencias por el riesgo potencial que implica cualquier incidente.
El fuego también reavivó el recuerdo del mayor desastre industrial reciente de la isla: el incendio de agosto de 2022 en la base de supertanqueros de Matanzas, provocado por la caída de un rayo. Aquel siniestro, que tardó una semana en ser controlado, dejó 17 muertos -la mayoría bomberos- y destruyó cuatro de los ocho tanques de almacenamiento, clave para las reservas estratégicas del país.