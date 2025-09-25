Cuando la limosna es grande… Scott Bessent no para de elogiar a Milei
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el gobierno de Donald Trump no permitirá que un “desequilibrio en el mercado sea un obstáculo” para las reformas económicas impulsadas por Javier Milei, y reforzó su apoyo con una frase contundente sobre la confianza en el presidente argentino.
Tras el anuncio del swap por 20 mil millones de dólares, Bessent explicó que mientras Milei mantenga sus “sólidas políticas económicas“, su plan es brindar un “puente” hasta las elecciones, en diálogo con Fox Business.
President @JMilei is restoring economic stability after decades of Argentine mismanagement.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 25, 2025
Markets are not losing confidence in him – they are looking in the rearview mirror.
The @USTreasury is resolute in our support for his reforms. pic.twitter.com/2cAbrWM6W4
En un extracto compartido en su cuenta de X, precisó: “El Presidente Javier Milei está restaurando la estabilidad económica después de décadas de mala gestión argentina. El Departamento del Tesoro está decidido a apoyar sus reformas“. Sobre los mercados, agregó: “No creo que hayan perdido la confianza en él; miran por el espejo retrovisor a décadas, sino un siglo, de terrible mala gestión argentina. La gente está preocupada, está inquieta, pero creo que con el Presidente Milei lo es diferente“.
El miércoles por la noche, durante la presentación del premio Ciudadano Global al Presidente en el Atlantic Council, Bessent había señalado que “Milei ha transformado Argentina para mejor“, tras recibir una economía “en ruinas” por décadas de mala gestión que provocaron “inflación galopante, alto desempleo, defaults de la deuda y emisión irresponsable de dinero”.
El secretario del Tesoro destacó que “gracias al liderazgo visionario del Presidente Milei, el mundo empieza a ver a Argentina con nuevos ojos“, y reconoció que “el proceso de transformación no ha estado exento de oposición. La reforma generacional es dolorosa, y ese dolor invita a la burla de aquellos que fueron corridos del poder”.
Muchas gracias @SecScottBessent por su apoyo y por dejar bien en claro las raíces de los problemas del País.— Javier Milei (@JMilei) September 25, 2025
La libertad avanza o Argentina retrocede. https://t.co/tdppd7dk0s
Bessent también cuestionó a la senadora demócrata Elizabeth Warren, crítica del préstamo a Argentina, y advirtió sobre su protegido, Zohran Mamdani, candidato a alcalde de Nueva York: “Quieren hacer a nuestro país lo que hicieron los Perón en Argentina. Nueva York vendrá a pedir ayuda financiera si Mamdani implementa sus proyectos“.
Tras la publicación de la entrevista, Milei agradeció el respaldo en redes sociales: “Muchas gracias Scott Bessent por su apoyo y por dejar bien en claro las raíces de los problemas del país“, y agregó en clave electoral: “La libertad avanza o Argentina retrocede“.