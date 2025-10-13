CTERA ratificó el paro nacional docente para el martes 14 de octubre en defensa de la educación pública
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó el paro nacional docente para el martes 14 de octubre, en el marco de un plan de lucha que comenzó el lunes 6 y culminará con esta medida de fuerza federal.
La convocatoria se realiza “en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación y por una nueva Ley de Financiamiento Educativo”, según informó el gremio.
Además, desde las 10 de la mañana se realizará una concentración frente al Congreso Nacional, bajo la consigna “La escuela enseña y construye esperanza”, con la que docentes de todo el país acompañarán el reclamo.
Entre los principales pedidos se encuentran la restitución del FONID, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y el aumento del presupuesto educativo, con el fin de garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.
La medida fue ratificada mediante un video difundido por CTERA en redes sociales, donde se evocan imágenes de la histórica “carpa docente” instalada frente al Parlamento en los años noventa.
El paro tendrá alcance nacional, por lo que no habrá clases en ninguna escuela del país, y las instituciones educativas permanecerán cerradas durante toda la jornada.
El plan de lucha de CTERA comenzó el 6 de octubre con una conferencia de prensa nacional, continuó el martes 7 con presentaciones provinciales y siguió el miércoles 8 con actividades en plazas y espacios públicos de todo el país, como carpas educativas, radios abiertas, caravanas e intervenciones artísticas.
Desde el sindicato remarcaron que, “frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”.
La jornada del martes 14 cerrará con un paro nacional y movilizaciones en todo el país, donde los docentes reclamarán:
- Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
- Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.
- Aumento del presupuesto educativo e inversión en infraestructura escolar.
- Mejoras salariales y laborales para el personal docente.
- Defensa de los derechos previsionales y jubilaciones docentes.
“Defender la educación pública es defender la Patria”, concluyó el comunicado de CTERA.
Asimismo, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA) adhirió a la medida y convocó a “una jornada de protesta, de reclamo y de visualización del recorte y del ajuste del Gobierno Nacional”.