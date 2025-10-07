CTERA convocó a un paro nacional para el martes 14 de octubre y AGMER adhiere en Entre Ríos
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el martes 14 de octubre, en reclamo de mejoras salariales, laborales y presupuestarias.
En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) confirmó su adhesión a la medida de fuerza, por lo que la protesta también se hará sentir en la provincia.
Desde el gremio entrerriano informaron que el miércoles 8 de octubre realizarán una conferencia de prensa y volanteada frente a Casa de Gobierno, en Paraná, para visibilizar los reclamos y convocar a la comunidad educativa.
Entre los principales puntos del petitorio, CTERA exige:
- Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
- Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.
- Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.
- Mejoras salariales y laborales para los trabajadores de la educación.
- Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.
“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”, expresaron desde la conducción nacional, según consignó El Once.