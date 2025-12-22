Cruda realidad para la mesa navideña: La carne en su valor más alto en 15 años
La carne vacuna fue uno de los alimentos que más se encareció en noviembre, en la mesa de los argentinos. Según un informe del sector, en noviembre de 2025 el precio de la hacienda alcanzó su nivel relativo más alto de los últimos quince años medido contra el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), mientras que el consumo interno mostró una recuperación moderada, sostenida más por la caída de las exportaciones que por una mejora del poder adquisitivo.
Lo dice el Informe Económico Mensual Nº 298 de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) que advierte que el sector enfrenta problemas estructurales de oferta, que presionan al alza los precios.
Según informa, en noviembre el precio promedio del kilo vivo en el mercado de Cañuelas subió 12,8% mensual, hasta ubicarse en $3.334,5, la mayor suba en casi dos años. Desde julio, cuando comenzó a operar el factor estacional, el incremento acumulado fue de 51,6% en apenas cinco meses, mientras que la variación interanual alcanzó el 78,1% nominal.
Según datos del informe en cuestión, en noviembre se faenaron 1,047 millones de cabezas, lo que implicó una caída de 9,2% interanual y marcó la novena baja en los últimos once meses. En términos históricos, fue uno de los niveles más bajos para un mes de noviembre en las últimas décadas.
La faena de hembras se mantuvo en niveles elevados, cerca del 48% del total, muy por encima del umbral que permite sostener el stock bovino en el largo plazo. Para CICCRA, este dato confirma que la oferta seguirá siendo limitada, incluso si la demanda se mantiene estable.
En el primer trimestre de 2025 la falta de competitividad hizo que las ventas al extranjero cayeran 20% en forma interanual. Con el paso de los meses se recuperó la rentabilidad, pero en los últimos meses del año la suba de costos operativos y sobre todo el fuerte incremento en el valor del ganado generan fuertes pérdidas.
Por otra parte, la exportación de carne vacuna atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Según el sitio ‘Bichos de Campo’, la industria está trabajando con pérdidas sostenidas en sus principales mercados.