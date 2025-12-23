Cruda advertencia de Donald Trump a Nicolás Maduro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia pública contra su par venezolano, Nicolás Maduro, en un contexto de mayor presión de Washington sobre Caracas. La amenaza se produjo mientras la Guardia Costera estadounidense intensifica las operaciones de intercepción de petroleros en el Caribe, apuntando a lo que la Casa Blanca define como una “flota clandestina” utilizada por Venezuela para evadir sanciones.
Durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por sus principales asesores de seguridad nacional —el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Defensa, Pete Hegseth—, Trump sostuvo que está dispuesto a profundizar la campaña de presión iniciada hace cuatro meses contra el gobierno de Maduro. Aunque originalmente se planteó como un esfuerzo para frenar el flujo de drogas ilegales, la estrategia fue ampliándose hacia otros objetivos políticos y económicos.
En ese marco, el mandatario lanzó una advertencia directa: “Si él quiere hacer algo, si se hace el duro, será la última vez que podrá hacerse el duro”, afirmó Trump al referirse a Maduro. Además, señaló que “lo más inteligente” sería que el líder chavista deje el poder. Las declaraciones se produjeron durante una interrupción de sus vacaciones en Florida, donde anunció además planes para que la Armada estadounidense construya un nuevo buque de guerra de gran tamaño.
Persecución a petroleros sancionados
La amenaza presidencial coincidió con la continuación de la persecución de un petrolero sancionado, al que Estados Unidos acusa de operar con bandera falsa y de estar alcanzado por una orden judicial de incautación. “Está avanzando y terminaremos capturándolo”, aseguró Trump.
Se trata del tercer buque tanque bajo seguimiento en las últimas semanas. El sábado, la Guardia Costera incautó un petrolero con bandera panameña llamado Centuries, que —según funcionarios estadounidenses— formaba parte de la red ilegal venezolana. Días antes, el 10 de diciembre, había sido incautado el buque Skipper, también registrado en Panamá y señalado como integrante de la misma flota.
Tras esa primera incautación, Trump anunció que Estados Unidos avanzaría con un “bloqueo” contra Venezuela y reiteró que los días de Maduro en el poder “están contados”. La semana pasada, además, exigió la devolución de activos incautados a compañías petroleras estadounidenses, reforzando el argumento del bloqueo naval contra petroleros sancionados.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuya cartera supervisa a la Guardia Costera, afirmó que los operativos buscan “enviar un mensaje al mundo de que la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede continuar”. En declaraciones al programa Fox & Friends, agregó que “él debe irse, y defenderemos a nuestra gente”.
La respuesta de Maduro y el respaldo de Rusia
Desde Caracas, Nicolás Maduro respondió que a Trump “le iría mejor” si se ocupara de los problemas internos de Estados Unidos y no centrara su discurso en Venezuela. “Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo”, sostuvo durante un acto transmitido por la televisión estatal. Y cuestionó: “No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es sobre Venezuela, ¿y Estados Unidos?”.
Más temprano, Noem había insistido en que Maduro “tiene que salir” del poder, al remarcar que las intercepciones navales forman parte de una estrategia más amplia de presión internacional.
Washington acusa al mandatario venezolano de liderar el Cartel de los Soles, al que califica como una organización “narcoterrorista”, y mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura.
En paralelo, el canciller venezolano Yván Gil anunció que el país recibió nuevamente el respaldo de Rusia frente al bloqueo naval estadounidense. Según informó, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, “expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro”, y ratificó su apoyo ante lo que Moscú considera una escalada de hostilidades por parte de Washington.