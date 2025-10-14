Cruce y confusión por la designación de Bertie Benegas Lynch en la Comisión de Presupuesto y Hacienda
Una insólita discusión se desató en la Cámara de Diputados por la elección del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pese a que la moción ya había sido resuelta en un plenario anterior. Algunos sectores de la oposición denunciaron que la designación de Alberto Benegas Lynch fue “alterada”, lo que generó un debate que se extendió por más de 70 minutos. Finalmente, se mantuvo firme el acuerdo político alcanzado previamente y la moción no volvió a votarse.
El conflicto surgió cuando el diputado Fernando Carbajal (Democracia para Siempre), acompañado por Vilma Ripoll, cuestionó el procedimiento que llevó a la designación de Benegas Lynch en reemplazo de José Luis Espert, acordada durante el plenario conjunto con la Comisión de Deportes. Según explicó, no fueron notificados del acuerdo político que incluía además la elección del salteño Julio Moreno Ovalle como secretario del cuerpo.
Durante su intervención, Carbajal pidió “cumplir con el reglamento” y advirtió: “No vengo a sacarlo de una patada, pero exijo que cumplamos con los compromisos asumidos. No hagamos como que no pasa nada”. Propuso una “medida saneatoria”, es decir, volver a mocionar el tema para garantizar la validez formal del nombramiento.
En respuesta, el diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal) defendió la legitimidad del procedimiento y reconoció que “sí, hubo un acuerdo político”, aunque subrayó que “nadie quiso objetar la conducción del oficialismo”. Además, instó al oficialismo a gestionar la convocatoria de funcionarios del Poder Ejecutivo para avanzar en el tratamiento del presupuesto 2026.
Por su parte, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó que la designación “no fue fruto de un acuerdo político sino de una imposición de La Libertad Avanza”. Recordó el antecedente de enero de 2024, cuando José Luis Espert fue designado presidente de la comisión pese a integrar un monobloque: “Están repitiendo el mismo error de hace un año”, advirtió.
Tras más de una hora de debate, la moción no se sometió nuevamente a votación. Finalmente, Benegas Lynch continuó al frente del encuentro y dio paso a la exposición de Daniel González, coordinador de Energía y Minería de la Secretaría a cargo de María Carmen Tettamanti, para iniciar el análisis del proyecto de ley de presupuesto 2026.