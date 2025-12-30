Cromañón, 21 años después: homenaje, memoria y reclamo de justicia por las 194 víctimas
Familiares, sobrevivientes y organizaciones vinculadas a la tragedia de República de Cromañón realizarán este martes una serie de actividades conmemorativas al cumplirse 21 años de la masacre, que dejó 194 personas muertas y más de 1.400 heridas, en uno de los hechos más trágicos de la historia reciente del país.
Fabiana Puebla, sobreviviente del recital de Callejeros del 30 de diciembre de 2004 e integrante del Movimiento Cromañón, confirmó que a las 18 se celebrará una misa en la Catedral Metropolitana. Luego, a las 19:30, se iniciará una marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón, ubicado en las inmediaciones de la estación Once de Septiembre y Plaza Miserere, donde a las 20:30 tendrá lugar el acto central en homenaje a las víctimas.
Las actividades incluirán además intervenciones artísticas y música en vivo. El cantante Sebas Fernández, la cantora Ferni y el grupo Vamos Negrita se presentarán en la intersección de Mitre y Ecuador, mientras que la organización No nos cuenten Cromañón anunció la participación de otros artistas en el estadio Malvinas Argentinas, en el barrio porteño de La Paternal.
A 21 años de la tragedia
El 30 de diciembre de 2004, a menos de dos minutos del inicio del show, una bengala encendida por un asistente alcanzó la media sombra del techo, un material altamente inflamable y expresamente prohibido, que comenzó a arder de forma inmediata.
El boliche albergaba más de 4.500 personas, pese a estar habilitado para apenas 1.031, ya que figuraba como local de baile clase C. Aunque el fuego se apagó rápidamente, el humo tóxico se expandió por todo el lugar, provocando una desesperada búsqueda de salidas que muchos no lograron encontrar.
Del total de víctimas fatales, 17 sobrevivientes se quitaron la vida en los años posteriores, como consecuencia del abandono estatal, la falta de asistencia integral y las secuelas físicas y psicológicas que dejó la tragedia.
Responsabilidades judiciales y políticas
En 2007, los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos, acusados de recibir coimas de empresarios. Un año después, en 2008, solo 15 imputados llegaron a juicio oral, entre ellos Omar Chabán, gerente del boliche, y Raúl Villarreal, su colaborador.
En ese proceso, los integrantes de Callejeros —Patricio Fontanet, Elio Delgado, Maximiliano Djerfy, Eduardo Vázquez, Christian Torrejón y Juan Alberto Carbone— fueron inicialmente absueltos. Sin embargo, en 2011 la Cámara de Casación revocó esas absoluciones, consideró a la banda coorganizadora del recital y ordenó un nuevo juicio.
El tercer debate, realizado en 2012, incluyó en el banquillo al dueño del local, a un comisario, ex funcionarios y al director del Servicio de Seguridad Privada, Vicente Rizzo. Finalmente, en un cuarto juicio, fue condenado el ex inspector porteño Roberto Calderini, acusado de haber cobrado coimas para habilitar el boliche.
En el plano político, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, fue destituido mediante un juicio político en la Legislatura porteña, al considerarse su responsabilidad institucional en la tragedia.