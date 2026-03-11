Crítico y alarmante informe de la UBA: La industria pierde alrededor de 160 empleos por día
Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió sobre un marcado deterioro del sector industrial en Argentina, con caída de la producción, pérdida de puestos de trabajo y una menor participación de la actividad manufacturera en la economía.
Según el estudio, desde noviembre de 2023 se perdieron cerca de 100.000 puestos de trabajo en la industria, lo que equivale a un promedio aproximado de 160 empleos menos por día.
El trabajo fue realizado por el Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), ambos dependientes de la UBA.
El informe también señala que la actividad industrial registró una caída del 8,3% entre 2023 y 2025, mientras que la economía en su conjunto mostró un crecimiento más moderado. Según los investigadores, esta diferencia refleja el retroceso relativo del sector manufacturero frente a otras ramas de la actividad económica.
Otro de los indicadores que genera preocupación es la disminución del peso de la industria en el Producto Bruto Interno (PBI). De acuerdo con el estudio, la participación del sector pasó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, niveles que los especialistas comparan con registros previos a la Segunda Guerra Mundial.
El documento también advierte sobre el aumento de la capacidad ociosa en las fábricas, que supera el 40%, lo que constituye una señal del fuerte enfriamiento de la producción industrial.
Entre los rubros más afectados aparecen la metalurgia, el calzado, las curtiembres y la construcción.
Para los investigadores, estos datos configuran un panorama de “síntomas alarmantes” para la industria argentina, con consecuencias directas sobre el empleo y la estructura productiva del país.