Crítica situación de la industria argentina: Trabajadores toman una fábrica de aires acondicionados en Tierra del Fuego
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tomó la fábrica de Aires del Sur en Río Grande luego de que la empresa generara una deuda salarial que afecta a 140 trabajadores. La medida busca garantizar el pago de los salarios de enero y los vouchers habituales, que no fueron abonados.
Bajo ese escenario, el secretario General de la UOM de Río Grande, Oscar Martínez detalló a Mundo Gremial que desde el cierre de la planta el 26 de diciembre durante el período vacacional, la empresa no retomó la continuidad de operaciones ni dialogó con la organización sindical.
“Hemos llevado adelante distintas instancias en el Ministerio de Trabajo, pero la empresa no se ha sentado con nosotros ni asumido la responsabilidad de dar la cara ante los trabajadores”, aseguró.
A primera hora del día, la comisión directiva junto con el cuerpo de delegados ingresó a la planta para garantizar que la totalidad de los trabajadores representados por la UOM pudiera entrar al establecimiento.
El referente de los metalúrgicos destacó que esta decisión busca defender los puestos de trabajo, los derechos laborales y exigir el pago de las deudas salariales.
“De febrero en adelante no pudimos tener reuniones con accionistas, ni propietarios, sólo recibimos presentaciones del apoderado legal de la ciudad, pero no responde a los problemas que nosotros queremos y necesitamos resolver”, manifestó Martínez.
Dicho esto, remarcó que la situación es del conocimiento del gobernador, con quien durante el transcurso de la mañana intercambiaron mensajes. “Insistimos en que estamos reclamando la intervención urgente del Ministerio de Trabajo y también del Ministerio de Industria, en cuyas áreas está involucrada la producción de Aires del Sur”.
Ante una situación que se agrava, el sindicato se mantiene expectante y advierte que se mantendrá firme dentro y fuera de la planta hasta obtener una resolución. Recordemos que de los 140 trabajadores, 113 son representados por la UOM.
La toma de la fábrica refleja la firme convicción de los trabajadores de defender sus derechos y la continuidad operativa de la empresa, exigiendo respuestas concretas a los incumplimientos patronales que afectan a más de 100 familias en Río Grande.