Cristina Pérez cerró su ciclo en Telefé y se une al confort político de La Nación+
Después de más de dos décadas como una de las principales figuras de la pantalla de Telefe, la periodista Cristina Pérez decidió cerrar esa etapa de su carrera. Durante años compartió la conducción del noticiero con Rodolfo Barili, pero ahora se volcó de lleno a La Nación+, canal con el que ya renovó contrato y donde asegura sentirse plenamente identificada.
En diálogo con José del Río en el programa Mesa chica, Pérez explicó: “Estamos trabajando en mejorar nuestra propuesta informativa para el año que viene y en tratar de renovar la pantalla. Un trabajo en equipo pensando en ustedes y en una realidad dinámica, que nos exige estar muy atentos. Me pone muy orgullosa, muy feliz, pertenecer a esta gran casa del periodismo argentino y a mis ‘nacioneros’. Este fue un año de muchos desafíos y creo que estamos orgullosos de haberlo transitado con el espíritu del guerrero”.
El último compromiso con Telefe
Antes de dar por finalizado su vínculo con el canal que la consagró, la periodista presentará en noviembre “Camino a casa”, un especial de cinco emisiones ya grabadas con figuras de primer nivel. Se trata de un formato español en el que una personalidad reconocida regresa a su colegio de la infancia y recorre el camino hacia su hogar, reviviendo recuerdos de la niñez.
Pérez adelantó: “Es un formato español hermoso donde una figura muy conocida regresa ante las cámaras como en un reality al colegio donde estudiaba de chica, empieza a revivir su infancia y hace de vuelta el camino a su casa. Es hermoso, tenemos cinco programas grabados con figuras de primera línea”.
Ese será el último trabajo de Pérez para Telefe, un canal con el que dijo estar profundamente agradecida, pero del que ya tomó distancia definitiva. “Cerré mi ciclo con Telefe. Se cerró con mucho amor. Estoy muy agradecida por mis años en el noticiero, pero este tiempo me hizo descubrir que quería hacer periodismo de autor, y eso me lo permite esta casa. Es parte de la evolución de la vida. Está terminando una etapa hermosa de mi vida y empezando otra”, confesó.