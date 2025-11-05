Cristina Kirchner vuelve a enfrentar a la Justicia en Comodoro Py junto a 86 imputados en la Causa Cuadernos
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada desde este jueves como supuesta jefa de una asociación ilícita y cohecho, junto a otros 86 acusados, entre ellos ex ministros de su gobierno, el remisero autor de los “cuadernos”, Oscar Centeno, y medio centenar de empresarios.
La fiscal general Fabiana León, a cargo de la acusación, advirtió que se trata de la investigación por corrupción más extensa de la historia judicial argentina. “Cuadernos es solo comparable a unas pocas causas a nivel mundial”, señaló en un informe difundido por su fiscalía, que detalló el alcance del proceso.
El juicio comenzará a las 9.30 y será transmitido en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. El Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, dará inicio a un debate que se prevé durará al menos tres años.
Durante el primer mes, las audiencias se realizarán cada jueves, con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la causa central y sus expedientes conexos.
Cristina Fernández deberá conectarse desde su domicilio en San José 1111, donde cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la “Causa Vialidad”, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema este año.
También serán juzgados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López y Roberto Baratta, ex funcionarios de esa cartera; y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
El proceso abarca 540 hechos de presuntos pagos ilegales efectuados por empresarios a funcionarios públicos para acceder a contratos de obra pública.
Entre los 67 imputados particulares figuran 65 empresarios y dos choferes, uno de ellos Oscar Centeno, quien fue imputado colaborador en la causa.
Entre los empresarios acusados se destacan Angelo Calcaterra (primo del ex presidente Mauricio Macri), Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.
La investigación judicial sostiene que existió una asociación ilícita que habría operado desde el Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, energéticas y de transporte a cambio de contratos estatales.
Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento, con penas que van desde los seis hasta los diez años de prisión.
En la Causa Vialidad, por el presunto direccionamiento del 80% de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, el Tribunal Oral Federal 2 había descartado la figura de asociación ilícita y condenado a Fernández de Kirchner por defraudación al Estado, fallo que quedó firme en la Corte Suprema.
A partir de marzo de 2026, el Tribunal sumará un segundo día de audiencias semanales, mientras que las declaraciones indagatorias se prevén para fin de año o tras la feria judicial de enero.
El Tribunal aún debe resolver si las audiencias continuarán en modalidad virtual o si se retomará la presencialidad.