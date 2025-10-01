Cristina Kirchner volvió a cruzar a Milei: “Se avivaron que después del domingo 26 devaluás”
En medio de una nueva suba del dólar oficial, la exmandataria Cristina Kirchner volvió a cruzar este miércoles al presidente Javier Milei por la crisis financiera y a través de sus redes sociales advirtió: “Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás”.
En un nuevo capítulo del clásico “¡Ay Milei!”, la expresidenta volvió a criticar al libertario por el precio de la divisa estadounidense: “Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200…Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale…”.
“Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan”, ironizó Cristina Kirchner al resignificar la celebre frase del libertario “Todo Marcha Acuerdo al plan”, la cual utilizó desde el primer momento de su mandato para justificar el rumbo económico del Ejecutivo nacional.
Mediante un descargo vía redes sociales desde su prisión domiciliaria en San José 1111, Cristina Kirchner chicaneó: “No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario ‘libertario’…lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu ‘competencia de monedas’ fracasó”.
Y arremetió: “Hay más dólares ‘en el colchón’ que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!… LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!”.
Al darle un cierre a los cuestionamientos económicos, la expresidenta retrucó haciendo uso de otra clásico frase del libertario: “Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares”.
En ese contexto, Cristina aprovechó para oportunidad para volver a cuestionar al diputado José Luis Espert, quien busca renovar como cabeza de la lista libertaria en la provincia de Buenos Aires. “¿Y lo del “Profe” Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba ‘cárcel o bala’… asociado y recibiendo dólares de los narcos”, fustigó.
“Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo”, sentenció la exmandataria a pocas horas de que llamativamente la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, pidió que Espert aclare la situación sobre la denuncia judicial de Juan Grabois, quien lo acusa de haber recibido fondos del narcotraficante Fred Machado para su campaña presidencial en 2019.