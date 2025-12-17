Cristina Kirchner: “Una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”
En un nuevo posteo en redes contra la gestión de Javier Milei, la exmandataria Cristina Kirchner criticó el reciente anuncio del Gobierno de indexar las bandas de flotación cambiaria según el dato de inflación: “Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”, aludiendo a una promesa exagerada del actual presidente.
“Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa… Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa!”, apuntó la expresidenta.
Mediante un extenso posteo en su cuenta de X, la titular del Partido Justicialista advirtió que “la economía está en caída libre porque el consumo no repunta” y cruzó al libertario: “Está más que claro que no le encuentra el agujero al mate”.
La respuesta de Cristina Kirchner llegó a 48 horas de que el Banco Central anunció que a partir de enero, las bandas de flotación cambiaria se actualizarán según el dato de inflación más reciente. Así, en el comienzo del 2026 se ajustará por el 2,5% que marcó el índice de precios al consumidor de noviembre, lo que llevaría al techo de la banda de los $ 1.518 actuales a $ 1.556.
En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario.
En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos.
En el 2025…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 17, 2025
En su publicación, la exmandataria repasó cronológicamente las distintas promesas libertarias: “En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos”.
“En el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después). El martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado”, enumeró.
En ese marco, Cristina Kirchner aprovechó para apuntar contra el presidente el Banco Central: “A través de su presidente Santiago Bausili, socio del (ministro de Economía Luis) Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora, presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas)”.
“Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como: ‘La economía va a subir como pedo de buzo’, o ‘agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón’ o una de las últimas…’Los dólares nos van a salir por las orejas'”, recordó.
Acto seguido, la expresidenta continuó: “Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming… ‘¡Flota! ¡Flota!'”. Y remató: “En cuanto al ‘¡Flota! ¡Flota!’… el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta”.
“Por más que Milei siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que ‘la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario’, en los hechos ya se dio cuenta qué es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate… Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro”, disparó.
Al poner el foco en hincapié la Inversión Extranjera Directa (IED), la exmandataria precisó: “Los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir”.
“Periodo 2007-2011: saldo positivo de USD 16.213 millones. Periodo 2011-2015: saldo positivo de USD 13.487 millones. Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo…”, remató.