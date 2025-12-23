Cristina Kirchner sigue internada tras la cirugía y evoluciona dentro de parámetros esperables
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi luego de haber sido operada de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. De acuerdo con un nuevo parte médico, su evolución es favorable y dentro de los parámetros esperables para este tipo de intervención.
“El paciente continúa con tratamiento antibiótico endovenoso y mantiene el drenaje peritoneal, con una evolución acorde al cuadro clínico, sin fiebre”, detalla el comunicado difundido por el centro de salud porteño. Asimismo, se informó que permanecerá internada hasta completar el tratamiento correspondiente. El parte lleva la firma de Marisa Lanfranconi, directora médica del Sanatorio Otamendi.
Cristina Kirchner fue trasladada el sábado por la noche desde su domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, donde cumple la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad, y sometida a una cirugía de urgencia que concluyó poco después de las 21.30.
En las inmediaciones del sanatorio, ubicado sobre Azcuénaga al 800, en el barrio porteño de Recoleta, se congregaron militantes y dirigentes que se acercaron para expresar su apoyo y acompañamiento. La presencia de manifestantes se mantiene desde que se confirmó la intervención quirúrgica, con banderas y mensajes dirigidos a la titular del Partido Justicialista.
La internación obligó a la exmandataria a ausentarse por primera vez de una audiencia del juicio por la causa Cuadernos, que se desarrolla de manera virtual. Habitualmente, Cristina Kirchner participa desde su domicilio, acompañada por su abogado Carlos Beraldi.
La cirugía realizada este sábado es la cuarta intervención quirúrgica a la que fue sometida Cristina Kirchner. La más reciente había ocurrido cuatro años atrás, cuando se le practicó una histerectomía completa, también en el Sanatorio Otamendi, mediante un procedimiento ginecológico programado por laparoscopía.
En octubre de 2013, durante su presidencia, fue operada por un hematoma subdural tras detectarse un coágulo entre el cerebro y el cráneo, consecuencia de un golpe sufrido meses antes. Aquella intervención estuvo a cargo de Cristian Fuster, jefe de Neurocirugía de la Fundación Favaloro, y contó con una interconsulta del neurólogo Facundo Manes.
Un año antes, la entonces presidenta había sido sometida a una cirugía por un presunto carcinoma papilar de tiroides, que luego se determinó como un falso positivo. La operación se realizó en el Hospital Universitario Austral, en Pilar, donde se le extirpó la glándula tiroides y cursó un posoperatorio de 72 horas.