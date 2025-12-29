Cristina Kirchner sigue internada en el Otamendi con una lenta recuperación tras la cirugía
La ex vicepresidenta Cristina Kirchner continúa internada en el sanatorio Otamendi, donde el pasado sábado 20 de diciembre fue sometida a una cirugía por apendicitis aguda con peritonitis localizada. Según el nuevo parte médico difundido este lunes, presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio, aunque ya comenzó a ingerir alimentos semisólidos con buena tolerancia.
“El estado de la paciente muestra una lenta recuperación del íleo posoperatorio. Se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso”, señala el informe oficial emitido por el centro de salud.
Hasta el momento, la ex mandataria llevaba adelante una dieta exclusivamente líquida, pero el último reporte indicó que comenzó a incorporar semisólidos, sin presentar complicaciones.
El parte médico, firmado por Marisa Lanfranconi, directora médica del Otamendi, precisó además que “de no mediar complicaciones adicionales, se mantiene la indicación de internación hasta la recuperación completa del cuadro abdominal, el retiro del drenaje y la finalización del tratamiento antibiótico”.
Cristina Kirchner había sido trasladada al sanatorio desde su domicilio de la calle Constitución —donde cumple prisión domiciliaria— tras manifestar un fuerte malestar abdominal que derivó en la intervención quirúrgica.
Desde su internación, militantes kirchneristas realizan vigilias frente al sanatorio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, para acompañar su evolución médica.
En ese marco, el médico forense Martiniano Parietti se presentó este lunes en el Otamendi para evaluar su estado de salud. En el informe remitido al juez de la causa sostuvo que la permanencia de la ex vicepresidenta en el establecimiento “resulta acorde al cuadro clínico que presenta y su duración dependerá de la evolución y de la respuesta al tratamiento instaurado”.
¿Qué es el íleo posoperatorio?
El sanatorio informó por primera vez el 24 de diciembre que Cristina Kirchner presentaba síntomas compatibles con íleo posoperatorio. El gastroenterólogo Lisandro Pereyra, del Hospital Alemán, explicó que este cuadro ocurre cuando, tras una cirugía abdominal, el intestino detiene temporalmente su movimiento.
“No se trata de una obstrucción, sino de una parálisis transitoria del intestino, muchas veces provocada por la manipulación quirúrgica, la infección o incluso por ciertos analgésicos”, detalló el especialista.
En la misma línea, Oscar Laudanno, jefe del Departamento de Gastroenterología del Instituto Lanari, advirtió que la aparición de íleo a pocos días de la operación obliga a un seguimiento estrecho, con estudios como tomografías y tratamiento antibiótico, para descartar complicaciones asociadas a la peritonitis previa.