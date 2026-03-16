Reapareció CFK: “El show debe continuar”
Horas antes de presentarse a declarar en el juicio de los Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner rompió su silencio público para expresar sus dudas sobre el Gobierno y los jueces, en el momento de abandonar su departamento de San José 1111. “Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo (…), el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo (…) No falla,” escribió en la red X.
En otro pasaje, la titular del PJ nacional afirmó: “El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada Cuadernos, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de ‘presencialidad’.” Aseguró que “la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras ‘en cuadraditos’ no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el ‘show debe continuar’,” sostuvo.
En el mismo sentido, destacó: “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana (…) Faltaba más,” ironizó, añadiendo que la situación económica del país y el nuevo estallido del caso $LIBRA son ejemplos de lo que la administración de Javier Milei “no va a poder ocultar” pese a su traslado a Comodoro Py.
Dentro del entorno de la expresidenta, se hace referencia a ella como “el martillo de los bomberos”, indicando que “la usan para romper el vidrio cuando tienen un incendio”, reflejando así su perspectiva sobre esta obligación de comparecer en los tribunales.
A pesar de su citación en los tribunales de Retiro, sus allegados se mostraron escépticos sobre la necesidad de este cambio de formato. “No entendemos por qué ahora quieren hacerlo de otra manera,” comentaron al respecto, y advirtieron: “Quieren tapar el sol con las manos, pero les va a durar un ratito nada más.”
No se espera que la presidenta del PJ sea acompañada por una marcha hacia los estrados de Retiro, aunque sí habrá presencia de militancia en la puerta de su departamento en Constitución, donde se congregarán agrupaciones ultrakirchneristas y seguidores. Algunos dirigentes, como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la titular de Abuelas Estela de Carlotto, asistirán a la sala AMIA de Py para mostrar su respaldo.
De acuerdo a las fuentes consultadas, Cristina Kirchner intentará restarle dramatismo a su comparecencia en los tribunales, a diferencia de las escenografías que montó en anteriores declaraciones. “Para nosotros esto no es de lo más relevante,” señalaron desde su equipo.
A pesar de esto, sus seguidores continúan reclamando algún tipo de presencia pública. Por ejemplo, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien recientemente presentó su propio espacio interno, le solicitó un audio para compartir en su local. La expresidenta cumplió con el pedido en la tarde de hoy.
“Puntual a las 9” es la certeza que tienen en el kirchnerismo respecto a la comparecencia de Cristina Kirchner. La expresidenta se trasladará desde San José a Retiro en el vehículo de su custodia, acompañada únicamente por su abogado Carlos Alberto Beraldi.
Desde el kirchnerismo se considera que esta situación podría ser usada para desviar la atención de dos crisis de corrupción que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al caso $LIBRA. Además, observan en su obligada salida a Comodoro Py una maniobra para mitigar “el mal estado de la economía, con la inflación que no cede y la caída de los ingresos y el consumo que están calando hondo”. En su mensaje en X, advirtieron: “Como el Gobierno y los sectores de poder no tienen pan, entonces ofrecen un poco de circo,” anticipando así la estrategia comunicacional.
Hasta el momento, las defensas de Cristina Kirchner ante las acusaciones han sido de carácter político, evitando referirse a las denuncias específicas. Sin embargo, esta línea no resultó efectiva y la condujo a una condena de seis años de prisión. Mañana se verá si continuará con esta estrategia o si optará por un nuevo enfoque.