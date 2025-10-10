Maran Suites & Towers

Cristina Kirchner recibió en San José 1111 al cantante cubano Silvio Rodríguez y aprovechó para burlarse de Milei

Cristina Kirchner recibió a Silvio Rodríguez en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Luego, con una foto, difundió el próximo concierto del cantante cubano y se burló del show musical que dio Javier Milei. “Mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio al buen gusto”, escribió la expresidenta.

“Silvio Rodríguez no requiere demasiada presentación: genial cantautor y poeta cubano y militante comprometido con las causas justas en todo el mundo. Sus canciones nos marcaron a fuego como generación y siguen deslumbrando por su belleza”, expresó Cristina Kirchner, que definió a Rodríguez como “autor y cantor de canciones bellas”.

Luego, difundió el próximo show del músico, que será en el mismo lugar donde Milei hizo su espectáculo el lunes pasado.

“Silvio está de gira por Latinoamérica y en nuestro país se presentará este fin de semana en el Movistar Arena”, dijo sobre el concierto. Entonces dejó la burla sobre Milei: “Tal vez no lo sepa nunca, pero mañana va a realizar un auténtico acto de desagravio a la música, al buen gusto… y a los oídos de millones de argentinos”.

Cristina Kirchner, que también agradeció la visita de la flautista Niurka González, concluyó su mensaje: “Gracias Silvio por la visita, por tu apoyo y por tu solidaridad”.

