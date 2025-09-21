Cristina Kirchner recibió el apoyo de militantes a 100 días de su detención domiciliaria
Durante la tarde del sábado 20 de septiembre, un importante número de militantes y seguidores de Cristina Kirchner se acercaron hasta su domicilio en San José 1111, en el barrio de Constitución, para expresar su respaldo a la expresidenta en el marco de los 100 días de su detención, la cual califican como “injusta”.
Gracias por estar siempre pic.twitter.com/y2Uk3TW3m6— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 20, 2025
Con pancartas y banderas, la consigna central fue “Cristina libre” y “100 días de injusticia”. En ese contexto, la exmandataria agradeció el acompañamiento a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes del encuentro y escribió: “Gracias por estar siempre”, junto a un corazón.
La emoción de una jubilada
Entre los presentes, destacó el testimonio de una jubilada que no ocultó su emoción por ver de cerca a la dirigente, quien salió en dos oportunidades al balcón para saludar a la multitud. “Lloré mucho, anoche no pude dormir sabiendo que hoy venía”, contó la mujer en diálogo con C5N.
Consultada sobre lo que significaba para ella el recuerdo del gobierno de Cristina, afirmó: “Recuerdo todo. El último viaje que hice fue gracias a ella. Con mi jubilación pagaba alquiler y todo, y me fui a ver al Aconcagua. Ahora me tiene que ayudar mi familia para comer”.
Repudio a la condena
La manifestación también tuvo como objetivo rechazar la condena dictada el 10 de junio, cuando la actual presidenta del PJ fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa Vialidad. Desde entonces, la exmandataria cumple con la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda.