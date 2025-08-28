Cristina Kirchner reapareció con un fuerte mensaje: “La situación de los jubilados es una catástrofe, me hace acordar al 2001”
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a irrumpir en la escena política a través de un mensaje de audio difundido en un acto que encabezó el gobernador Axel Kicillof en Pilar. Allí, describió la realidad de los jubilados como una “catástrofe” y la comparó con la crisis de 2001.
Según trascendió, el mensaje se reprodujo durante el encuentro “La fuerza de la salud”, donde la exmandataria graficó el impacto del ajuste económico: “Hay jubilados que parten en tres pedacitos la pastilla de la presión porque no les alcanza. Me hace acordar al 2001, cuando muchas mamás compraban pañales por unidad”.
Críticas a la gestión y vínculo con las coimas
Cristina Kirchner calificó la coyuntura como una “verdadera calamidad” y aseguró que los hospitales públicos no dan abasto por el aumento de la demanda de personas que quedaron sin trabajo o que ya no pueden pagar una prepaga. En ese marco, vinculó la crisis sanitaria con el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo.
“Mirá que les iba a interesar bajar los precios de los medicamentos si cobraban coimas por los porcentajes de los medicamentos comprados para discapacitados”, ironizó. Y añadió sobre las grabaciones: “No es un relato kuka, lo escuchamos todos los argentinos de la boca del abogado y amigo personal de Milei (…) Sí, escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del presidente”.
Cuestionamientos a la Justicia
La exmandataria también apuntó contra el Poder Judicial y se preguntó qué pasó con la “doctrina Irurzun”, ahora que los acusados son “el presidente, la hermana, su abogado y amigo y los primitos Menem”.
Finalmente, sostuvo que todo forma parte de un “claro proceso de disciplinar a la dirigencia política” para que nadie se atreva a defender a los sectores más vulnerables.