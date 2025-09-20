Cristina Kirchner: “Qué olor a default”
Al cumplir cien días de detención en su casa tras la condena de seis años por la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner apeló a su ya tradicional “Che Milei” en X para criticar la gestión libertaria. En esta oportunidad, advirtió desde San José 1111 que hay “olor a default”, en referencia a las posibles dificultades del Gobierno para hacer frente a los vencimientos de enero, y cuestionó que el presidente esté negociando otro préstamo del Tesoro estadounidense.
“Che Milei! ¡Que olor a default!… TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS… economista experto en crecimiento con o sin dinero´”, comenzó Cristina su extenso posteo.
En ese sentido, la exmandataria también criticó al ministro de Economía, Luis Caputo. “Se están llevando puesto el país como hicieron primero con Macri… ¡y ahora con vos, Milei!”.
La presidenta del PJ criticó, además, a Caputo por haber dicho que venderán “hasta el último dólar en el techo de la banda” para contener su escalda.
“Dejá de tomarnos el pelo a los argentinos diciendo ‘estamos defendiendo el peso’, cuando vos bien sabés que ESTÁN FINANCIANDO LA FUGA A DÓLAR BARATO (¡otra vez hermano!… y van…), con los le que pediste prestado al Fondo Monetario… más los que te dio el Banco Mundial, el BID y cuanto dólar pudiste manotear”, le reclamó al presidente.
Cristina Kirchner también le cuestionó a Milei el posible nuevo préstamo para hacer frente a los vencimientos de deuda. Esta vez se trataría de un crédito del Tesoro de Estados Unidos, como adelantó el propio Milei en Córdoba.
“¿Y arriba anunciás que ESTÁS PIDIENDO OTRO PRÉSTAMO A ESTADOS UNIDOS?… ¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”, lanzó.
En línea con la denuncia que hace desde antes de ser condenada, la expresidenta sostuvo este sábado que “cada vez está más claro por qué” está presa. “Fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país”, insistió, criticando el endeudamiento.
Sumó en sus críticas al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien acusó de ser “tres veces partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país”. Y volvió contra Caputo: “Logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces… ¡y en tan sólo siete años!”.
El final de su descargo contra el presidente lo dedicó al escándalo por los audios que hablan de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, ‘son audios de peluquería e inteligencia artificial’? Daaaaaale!!!”, se quejó.
Y cerró con una chicana contra Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, apuntada como supuesta beneficiaria de coimas: “Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… “Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…” ¿No lo escuchaste?”, escribió, aludiendo a la canción que se hizo viral y hasta entonaron los diputados del peronismo en el Congreso tras el rechazo a los vetos al financiamiento universitaria y la emergencia pediátrica.