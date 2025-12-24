Cristina Kirchner presentó una leve complicación en el intestino
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Este miércoles, el equipo médico difundió un nuevo parte de salud, en el que informó la aparición de una leve complicación intestinal, consistente en un íleo postoperatorio, situación frecuente tras cirugías abdominales, por lo que la paciente permanece bajo estricta observación médica.
Según el parte oficial firmado por la directora médica, Dra. Marisa Lanffanconi, la evolución general de la ex vicepresidenta se mantiene dentro de los parámetros esperados para el diagnóstico inicial. El íleo postoperatorio corresponde a una parálisis transitoria del intestino, que interrumpe el tránsito intestinal como consecuencia de la manipulación quirúrgica y de la respuesta inflamatoria posterior. Este cuadro puede generar distensión abdominal, náuseas, vómitos y ausencia de eliminación de gases o materia fecal, y fue descripto por los profesionales como “una complicación común después de una cirugía”.
El informe médico, difundido este 24 de diciembre, detalló: “Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La paciente presenta síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se realizó tomografía computada de abdomen que confirma el diagnóstico. Se implementaron las medidas de soporte correspondiente esperando la resolución del mismo”.
Asimismo, el parte precisó que la paciente permanece bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal, y que no presenta fiebre hasta el momento, motivo por el cual se decidió mantener la internación hasta que el cuadro se resuelva por completo.
Especialistas consultados señalaron que el íleo postoperatorio suele cursar de manera transitoria y, en la mayoría de los casos, se resuelve con tratamiento de soporte, que incluye reposo intestinal, control del aporte de líquidos y monitoreo clínico permanente.
Desde el sanatorio remarcaron que no se registraron signos de infección secundaria, dato considerado positivo por el equipo tratante. La decisión de continuar con la internación responde a la necesidad de vigilancia constante, tanto por la peritonitis localizada como por la complicación intestinal detectada, a fin de garantizar la estabilidad clínica de la paciente. Hasta el momento, no se fijó una fecha estimada de alta.
La exmandataria, de 72 años, fue trasladada al Sanatorio Otamendi el sábado pasado, luego de sufrir fuertes dolores abdominales en su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario. Tras los estudios correspondientes, los médicos indicaron una cirugía de urgencia, que se realizó con la autorización judicial correspondiente y que, según fuentes cercanas, “salió bien”.
Desde el inicio de la internación, Fernández de Kirchner es sometida a controles permanentes, con administración de antibióticos por vía endovenosa y mantenimiento de un drenaje peritoneal, con el objetivo de minimizar riesgos derivados de la infección y de la evolución del íleo.
En las últimas horas, una tomografía computada de abdomen confirmó el diagnóstico de la complicación intestinal, lo que motivó la implementación de las medidas habituales de soporte, entre ellas el ajuste del esquema antibiótico y el control del balance hídrico, a la espera de una resolución espontánea.
El informe médico ratificó que no se registraron nuevos síntomas ni complicaciones adicionales, que la paciente permanece afebril y que la evolución continúa “dentro de los parámetros esperados”, siendo la ausencia de fiebre un indicador favorable en el proceso de recuperación.
Mientras tanto, la situación clínica de la expresidenta se mantiene bajo evaluación permanente por parte del equipo médico del Sanatorio Otamendi. La duración de la internación dependerá de la resolución del íleo postoperatorio y del control de la peritonitis localizada que motivó la intervención quirúrgica. En ese marco, continúan vigentes las restricciones de visitas y el acceso controlado al área de internación, conforme lo dispuesto por el tribunal interviniente.
En paralelo, militantes y simpatizantes de la exmandataria se concentraron en las inmediaciones del sanatorio para manifestar su apoyo. Banderas y mensajes de aliento, bajo consignas como “Nunca caminarás sola”, acompañaron la jornada desde el inicio de la internación.