Cristina Kirchner fue trasladada al sanatorio Otamendi por una urgencia médica
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada este sábado, con autorización judicial, al sanatorio Otamendi para ser evaluada por una dolencia abdominal mientras cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada por corrupción. Según confirmaron fuentes de su entorno, el cuadro fue diagnosticado como apendicitis, por lo que se resolvió una intervención quirúrgica de urgencia.
De acuerdo a lo informado, un equipo médico evaluó inicialmente a la exmandataria en su domicilio y, ante la persistencia de los síntomas, dispuso su derivación al centro de salud para realizar estudios más exhaustivos. Voceros cercanos precisaron que no se brindarán mayores detalles sobre su estado y que cualquier novedad será comunicada exclusivamente mediante partes médicos oficiales del sanatorio.
Con los síntomas presentados, el diagnóstico médico determinó que se trataba de una apendicitis, motivo por el cual Cristina Kirchner, de 72 años, fue ingresada de inmediato al quirófano para una intervención quirúrgica.
En las últimas semanas, la exjefa de Estado venía participando desde su vivienda en audiencias virtuales del juicio que tramita el Tribunal Oral Federal 7 en la denominada Causa Cuadernos, que se desarrolla dos veces por semana.
Días atrás, el juez federal Jorge Gorini, encargado de ejecutar la condena a seis años de prisión dictada en la Causa Vialidad, dispuso nuevas restricciones sobre las visitas que recibía en su domicilio, limitándolas a médicos, abogados y familiares directos. También autorizó el uso de la terraza del inmueble ubicado en San José 1111 por un máximo de dos horas diarias.
La condena quedó firme el 11 de junio, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara los recursos presentados por la defensa. A partir de ese fallo, Cristina Kirchner quedó inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos o presentarse a elecciones.
Desde ese momento, la expresidenta permaneció recluida en su domicilio, del cual no había salido hasta este sábado por la urgencia médica. Hasta hoy, acumulaba 192 días de prisión domiciliaria.
El día en que se confirmó la condena se registraron protestas de militantes, con cortes de rutas, movilizaciones a Plaza de Mayo y un violento ataque contra la sede de Artear, donde funcionan las señales Eltrece y TN. Posteriormente, la Justicia avanzó con la implementación de la prisión domiciliaria bajo monitoreo con tobillera electrónica, custodia y un régimen de visitas controladas.
Pese a las restricciones, durante el último año y en plena campaña electoral 2025, Cristina Kirchner mantuvo una intensa actividad política desde su domicilio, recibiendo dirigentes, expresidentes y candidatos, además de difundir mensajes en redes sociales y audios con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei y llamados a respaldar a los postulantes de Fuerza Patria, la última coalición del justicialismo que encabezó.
En ese contexto, el balcón de San José 1111 se transformó en un símbolo recurrente de su presencia pública, desde donde en reiteradas ocasiones se mostró arengando a la militancia peronista.