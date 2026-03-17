Cristina Kirchner en Comodoro Py: Más un alegato para la militancia que una defensa jurídica
En el marco de la Causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py. La audiencia duró casi una hora. Inicialmente, la exmandataria centró sus críticas en la condena dictada en el juicio de Vialidad, a la que definió como “una causa emblemática de persecución política”, y sostuvo que se encuentra cumpliendo “una muy injusta condena”.
Durante su declaración, cuestionó el accionar judicial y apuntó contra magistrados y fiscales que intervinieron en el proceso. En ese sentido, habló de “jueces mutantes” y mencionó al magistrado Julián Ercolini, al señalar que en 2011 se había declarado incompetente en el expediente y que luego, durante el Gobierno de Mauricio Macri, revirtió esa decisión.
También vinculó ese cambio con el rol de la entonces esposa del juez, quien, recordó, se desempeñaba como vocera del exministro de Justicia Germán Garavano. Además, puso en duda la imparcialidad del tribunal que la juzgó. “El presidente del Tribunal Oral N°2 jugaba al fútbol con el fiscal en la quinta particular de Mauricio Macri. Esos fueron los jueces y fiscales que me juzgaron y me condenaron”, afirmó.
En esa línea, insistió en que fue condenada “sin pruebas” y remarcó: “No hay un solo testigo que haya declarado contra mí”. También rechazó la figura penal aplicada, al sostener que nunca pudo haber cometido el delito de administración fraudulenta del Estado en su condición de jefa de Estado, especialmente tras la reforma constitucional de 1994.
Tras ese primer tramo centrado en Vialidad, la exmandataria dirigió sus críticas hacia la causa Cuadernos con duros cuestionamientos al proceso judicial y a los funcionarios intervinientes, entre ellos el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
En ese contexto, sostuvo que el juicio es “un disparate total” que desalojó del podio de persecución política a la causa Vialidad. “Ya no se trata de jueces que no son imparciales, ya no se trata de jueces que juegan al fútbol y que tienen una familiaridad entre acusador y juzgador, sino que estamos ante una causa donde el juez de instrucción Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli son directamente mafiosos”, manifestó.
Y continuó: “Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales. Es un juicio armado entre periodistas, jueces y fiscales, violando la garantía de juez natural”.
En ese marco, describió que el caso incluyó una “oleada de detenciones para chantajear empresarios” con el objetivo de que declaren en su contra. “‘En contra de los mugrientos’, como se refirió el fiscal Stornelli hablando de mí y de mi compañero Néstor Kirchner”, señaló.
“Los empresarios que se negaron a declarar contra mí terminaron presos”, añadió. Acto seguido, también remarcó que la causa está “llena de irregularidades” en las pruebas presentadas.
Además, recordó el fallo del 25 de septiembre de 2025 del Tribunal Oral Federal de Comodoro Py en el caso vinculado al falso abogado Marcelo D’Alessio, acusado de participar de una asociación ilícita integrada por miembros de servicios de inteligencia, periodistas y empresarios que, según sostuvo, “se vinculaban en el ámbito del poder judicial exhibiendo influencias ante los extorsionados y chantajeados, con el aval del fiscal Stornelli y el doctor Bonadio”.
“Los jueces dijeron que en esa asociación ilícita entre D’Alessio y Stornelli era un activo muy importante en todos los delitos que desplegaba la misma. Más mafioso no se consigue”, puntualizó.
En ese sentido, sostuvo que siempre hubo “jueces que responden a directivas políticas y económicas e inclinan la cancha a favor o en contra, tal cual les indican sus mandantes”, aunque afirmó que en la causa Cuadernos se alcanzó un estadío superior: “Ya no es que condenan sin pruebas, fraguan y construyen las pruebas para condenar a una persona. Algo nunca visto”.
La declaración continuó con distintos casos de empresarios y exfuncionarios extorsionados por “una asociación civil mafiosa”. Allí brindó detalles y, afirmó, pruebas de cómo Stornelli y D’Alessio presionaban y chantajeaban a distintos involucrados para construir la causa.
Minutos después, apuntó contra la construcción mediática que la acusa de haberse robado “un PBI” e indicó que, de haber sido así, no estaría sentada en el banquillo de los acusados, “teniendo en cuenta ciertos funcionamientos del Poder Judicial en Argentina”.
En otro tramo de su exposición, la exmandataria apuntó contra el presidente Javier Milei al cuestionar sus dichos en la Asamblea Legislativa. “En la Asamblea Legislativa del primero de marzo, el presidente de la República anunció que voy a seguir presa por la causa Cuadernos y el Memorándum con Irán”, sostuvo.
Y agregó: “Les pido que me traigan alguna manifestación de algún presidente que haya anunciado en una Asamblea Legislativa que otro argentino iba a ser preso por una causa judicial en trámite. Más violatorio de la Constitución Nacional, que impide que el Poder Ejecutivo se interiorice en causas judiciales, no hay”.
Cristina también desarrolló una crítica estructural al funcionamiento del Poder Judicial y lo vinculó con procesos históricos en la región. “Golpes de Estado en los 70 por parte de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica”, recordó, para luego sostener que en el siglo XXI “esa metodología fue sustituida por la intervención del Poder Judicial en la vida institucional de los países”.
En esa línea, afirmó que este fenómeno se profundizó tras la reforma constitucional de 1994, que incorporó el Consejo de la Magistratura. “Cuando jueces y fiscales, además de administrar justicia, tienen que armar listas para participar del Consejo de la Magistratura, necesariamente se traduce en una corporación”, señaló.
“Antes las Fuerzas Armadas se juzgaban a sí mismas. Ahora los jueces se juzgan a sí mismos en el Consejo de la Magistratura. Esto distorsiona el rol de la Justicia”, agregó. Y concluyó: “¿Se creen que es casualidad el desprestigio de la Justicia? Es la realidad que vive la Argentina y cada vez va a ser peor, porque se va profundizando la crisis económica”.
Sobre el cierre, la expresidenta volvió a cuestionar la consistencia de la causa y reclamó precisiones sobre las acusaciones en su contra. “Esta causa me parece un gran disparate. Me gustaría que alguien pudiera vincular hechos funcionales con lo que se describe. Que me dijeran dónde está el dinero, cómo fue que me pagaron”, planteó.
También puso en duda la validez de las pruebas: “No voy a hablar de la adulteración de los cuadernos, pero ¿es posible esta acusación realizada a partir de prácticas mafiosas como las que llevaron adelante Bonadio y Stornelli? Nada de esto contribuye a mejorarle la vida a los argentinos”.
En el tramo final, dejó una definición de tono político: “Me pueden condenar a 15 o 20 años, puedo morir presa con este Poder Judicial, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar, porque más allá de las campañas mediáticas, la gente sigue necesitando llegar a fin de mes. Llega un momento en el que finalmente las cosas cambian”, concluyó.
Frases salientes
-“Ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez Bonadio y el fiscal Stornelli son directamente mafiosos”.
-“El día que llamen a declarar a Stornelli o al Toto Caputo voy a responder preguntas”
-“Si alguien me hubiera dicho cuál era la causa más emblemática de persecución judicial, hubiera dicho el caso Vialidad, donde estoy presa injustamente”.
-“Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”.
-“La asociación ilícita que comandaba D’Alessio con quien tenía vínculos Stornelli”.
-“Hay jueces que responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra pero acá estamos ante un estadio superior: no es que condenan sin pruebas: fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona”.
-“A los empresarios que declararon los obligaron a hacerlo en mi contra”.
-“Si me hubiese robado un PBI, no estaría sentada acá”.
-“No pueden condenar a una persona por ser socia de un empresario y ahora querer condenarla por ser socia de todos los otros empresarios”.
-“Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”.
-“En Vialidad propuse desde el 1 día que se hiciera un peritaje de toda la obra pública entre el 2003 y 2015 para determinar cuáles eran las responsabilidades y si había habido corrupción. Se negaron. Me dijeron que solo se investiga Santa Cruz”.
-“¿En serio estamos haciendo esto en Argentina? Es increíble. Estoy presa porque administraba todo en favor de Lázaro Báez, en perjuicio de otros empresarios, y ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy la socia de todos los otros empresarios que le dije que los investigara y no quisieron”.
-“El 1 de marzo de este año en la Asamblea Legislativa el Presidente anuncia que voy a seguir presa por la Causa Cuadernos y la Causa Memorándum por Irán”.
-“Invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente que haya anunciado en una asamblea legislativa que un ciudadano argentino iba a ir preso por causas judiciales en trámite”.
-“Con este Poder Judicial puedo morir presa”.
-“Quiero decir señores jueces y a todos los que están escuchando que me parece sinceramente un gran disparate esta causa”.