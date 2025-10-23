Cristina Kirchner: “El de Milei, es un modelo de entrega, de destrucción y profunda humillación nacional”
A tres días de las elecciones legislativas nacionales, la expresidenta Cristina Kirchner grabó un mensaje con duros cuestionamientos a Javier Milei y llamó a ponerle “un freno al desgobierno” libertario. “Es Milei y el ajuste permanente o Argentina, nuestra casa común”, insistió la titular del PJ, quien, en línea con Kicillof, criticó la implementación de la boleta única y le pidió a los militantes “cuidar mucho la elección”.
“El experimento libertario fracasó”, dijo Cristina Kirchner en el mensaje que dura poco más de 3 minutos y advierte que el de Milei “es un modelo de entrega, de destrucción y profunda humillación nacional” por sus vínculos con Estados Unidos.
“No elegimos solamente diputados y senadores. El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei, para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida”, sostuvo Cristina en el mensaje.
Al poner el foco en la delicada situación económica, la exvice insistió que “la gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera”.
Y agregó, con énfasis contra la gestión libertaria y sus vínculos con Estados Unidos: “Si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y, en la práctica, su jefe de campaña, Donald Trump, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano que lo dijo hace muy poquitos días y con todas las letras, ‘los argentinos no tienen dinero, están luchando para sobrevivir'”.
Casi a modo de chicana, Cristina dijo que “la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos y también desde cualquier parte del mundo”.
A los argentinos y argentinas pic.twitter.com/8Bay3PMQCl
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 23, 2025
“Milei terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación todo”, insistió con las críticas por el apoyo financiero del Tesoro estadounidense.
Y en ese sentido, agregó: “Compatriotas, la Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”.
Para el final del video dejó la exvice el llamado a votar al peronismo y sus críticas a la boleta única de papel. “Hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y sobre todo de profunda humillación nacional y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo”, señaló.
“Les pido que cuidemos mucho la elección. El Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular”, sostuvo Cristina.