Cristina Kirchner defendió la expropiación de YPF: “Se hizo conforme a derecho y el fallo reconoce la soberanía del Estado argentino”
En medio del impacto que generó el fallo de la Justicia de Estados Unidos en favor de la Argentina por YPF, que le evita al país pagar más de 16.000 millones de dólares, y sin mencionar a Javier Milei ni a Axel Kicillof, la expresidenta Cristina Kirchner defendió la expropiación de la petrolera de mayoría estatal.
“Queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”, sostuvo Cristina Kirchner en un posteo en X que comenzó con su reconocimiento a la firma de abogados que estuvo al frente del caso desde el inicio de la causa en 2020.
El posteo de la exmandataria fue después de que el propio Milei anunciara el resultado del fallo desde sus redes y lanzara insultos contra ella y contra el gobernador bonaerense.
Cristina Kirchner optó por no hacer referencias ni a Milei ni a quien fuera su ministro de Economía y quien, en lo formal, impulsó la iniciativa para que YPF vuelva a manos del Estado. “Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York”, comenzó su mensaje Cristina.
Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York.
Como…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 27, 2026
En el mismo sentido, elogió a los abogados por “haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados”.
Además, la expresidenta destacó el apoyo que Estados Unidos le dio a la posición argentina ante la justicia. “Justo es reconocer que la posición de la Argentina siempre fue apoyada por Estados Unidos; tanto en su administración demócrata como republicana”, destacó en referencia a los gobiernos de Biden cuando el presidente argentino era Alberto Fernández y al de Trump ahora, con la buena sintonía con la administración libertaria.
En el final del mensaje la exmandataria insistió en un autoelogio al destacar “la decisión política de recuperar YPF”. “Con el desarrollo de Vaca Muerta, a partir del año 2012… hoy podemos decir con orgullo que Argentina tiene superávit de miles de millones de dólares en la balanza energética”, cerró.