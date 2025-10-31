Cristina Kirchner culpó a Kicillof por la derrota electoral: “Todos los gobernadores peronistas ganaron, excepto Axel”
En un documento de cuatro páginas, con diez puntos y una posdata, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner analizó la derrota del peronismo en las elecciones legislativas y apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien responsabilizó por un “error político” al decidir desdoblar los comicios provinciales.
“El desdoblamiento fue un error político”, afirmó Cristina, y remarcó que ya había advertido públicamente sobre las consecuencias de esa estrategia. En su texto, titulado “A los compañeros y compañeras militantes”, la exmandataria también pidió mantener la unidad del peronismo, asegurando que el Gobierno nacional buscará dividir al movimiento.
Firmó el documento con una frase cargada de simbolismo:
“Desde San José 1111, a 143 días de mi injusta prisión y proscripción”.
En primer lugar quiero dar un profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que trabajaron a lo largo y a lo ancho del país en nombre del peronismo para estas elecciones.
Al mismo tiempo, con el objetivo…
Críticas a Kicillof: “Un error político al equivocar la estrategia electoral”
Cristina recordó que todos los gobernadores peronistas lograron triunfos en sus provincias, excepto Kicillof.
“La excepción de la provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento”, sentenció.
Aseguró que su objeción no fue oportunista, sino previa a la decisión:
“No llego con el diario del lunes. Ya lo había dicho públicamente el 14 de abril, cuando el gobernador oficializó la fecha separada para las elecciones bonaerenses”.
La exmandataria explicó que como presidenta del PJ instruyó a su bloque a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral, que buscaba unificar las fechas.
“Era para no dividir esfuerzos en dos elecciones separadas por apenas 49 días”, escribió, y agregó que adelantar los comicios bonaerenses era riesgoso porque podía “tener un efecto devastador” si se perdía o “reagrupar el voto antiperonista” si se ganaba.
El miedo, la injerencia de Trump y la baja participación
En otro tramo, Cristina vinculó la derrota con la “campaña del miedo” y con la intervención de Estados Unidos en el proceso electoral.
“Donald Trump dijo que si Milei no ganaba, se iba a terminar la ayuda del Tesoro norteamericano. Con esa amenaza lograron una sobre-estimulación emocional en parte del electorado”, escribió.
A su juicio, la elección funcionó como una especie de balotaje anticipado, y la diferencia de votos en Buenos Aires “reagrupó al electorado opositor”.
“Lo cierto es que la elección pasó y el Gobierno la ganó”, reconoció, aunque insistió en que el principal factor de desequilibrio es el dólar, y advirtió:
“Los argentinos compran dólares y los yanquis compran pesos… ¿Qué puede salir mal?”.
Advertencia al peronismo: “Van a intentar rompernos”
Desde el punto seis de su texto, Cristina Kirchner concentró su mensaje en el futuro del peronismo, pidiendo revisar las estrategias del espacio y prepararse para una ofensiva política y mediática.
“Se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper al peronismo y al campo nacional y popular. Van a poner en juego todo lo que haga falta”, advirtió.
También reiteró que su situación judicial forma parte de esa persecución, al afirmar:
“Empezaron apenas un mes y medio después de la muerte del papa Francisco, cuando ordenaron mi prisión y proscripción de por vida”.
Dardos a la Corte Suprema y apoyo a Guillermo Moreno
La expresidenta cargó contra la Corte Suprema, a la que calificó como “la Corte de los Tres”, por los sobreseimientos a Mauricio Macri, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Javier Milei, mientras ratificaba condenas contra dirigentes kirchneristas.
Entre ellos, destacó el caso de Guillermo Moreno, a quien la Justicia inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos.
“Un dirigente va a ir preso por haber repartido objetos que decían ‘Clarín miente’. Esa condena fue tapa del diario Clarín al día siguiente”, criticó.
Cristina interpretó esas decisiones como parte de un “efecto disciplinador” sobre la dirigencia política y social del país.
“El objetivo es que ningún dirigente se atreva a defender los intereses del pueblo”, afirmó.
Unidad, militancia y posdata final
En el cierre, Cristina volvió sobre su consigna histórica:
“Sigo sosteniendo el valor de la unidad como instrumento político. Necesitamos militancia con cohesión, claridad estratégica y mucho coraje”.
En la posdata, recordó que ya en 2023 había anticipado la irrupción de Javier Milei:
“Cuando nadie lo tenía en el radar, dije que la elección iba a ser una elección de tercios”.
Concluyó citando una reflexión de Winston Churchill, retomada por Kissinger:
“Estudie historia, estudie historia, estudie historia. Churchill tenía razón”.