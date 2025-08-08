Cristina Kirchner apeló ante la Corte para revertir la tobillera electrónica y las restricciones de visitas
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó este viernes un recurso extraordinario federal contra la decisión de la Cámara de Casación que ratificó el uso obligatorio de la tobillera electrónica y la restricción de visitas a su domicilio, donde cumple seis años de prisión por la causa Vialidad.
El escrito, firmado por el abogado Carlos Beraldi, busca revertir esas condiciones y, además, recusó a los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La defensa solicitó que el recurso sea resuelto por conjueces y pidió que se les notifique la fecha y hora del sorteo para presenciar y controlar su legalidad.
El pasado 11 de julio, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 tras una audiencia oral y pública en la que el fiscal había desistido del recurso. Los abogados de CFK argumentaron que impedir visitas sin restricciones vulnera su derecho a la vida familiar y social, y que necesita reunirse con profesionales contables, apoderados, peritos y asesores para cumplir tareas diarias y actividades no prohibidas por su condena. También reclamaron por el derecho a recibir a amigos cercanos.
Sin embargo, Casación rechazó todos los planteos y sostuvo que la custodia policial no reemplaza el control judicial, que el monitoreo electrónico y la autorización previa de visitas son herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento de la pena, y que tienen sustento legal en el marco normativo vigente.
El fallo fue dividido. El juez Mariano Borinsky votó en disidencia, considerando que las restricciones no están previstas en ninguna norma y que el tribunal oral se extralimitó, vulnerando los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. A diferencia de sus colegas Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, Borinsky subrayó que tras una condena firme solo pueden limitarse los derechos autorizados por la sentencia, sin afectar otros como la intimidad o el ejercicio de derechos políticos de la expresidenta.