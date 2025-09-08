Cristina Kirchner aconseja a Milei: “Salí de la burbuja, hermano”
Ni bien salieron los primeros datos oficiales de la elección, Cristina Kirchner, disfrutando a pleno el provisorio aunque arrasador triunfo del peronismo sobre La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, le aconsejó -vía X (ex Twitter)- a Javier Milei: “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”.
La ex mandataria fue categórica en su mensaje destinado al actual presidente que por estas horas soporta un golpe devastador, al perder -POR PALIZA- en las Elecciones Legislativas de la Provincia de Buenos Aires.
“¿Viste Milei?… Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal”, reprendió Cristina Fernández de Kirchner.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025
“Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy. Saludos cordiales desde San José 1111″, agregó CFK.
Y dejó como postdatas: “P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca! P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero'”, cerró su posteo la expresidenta.