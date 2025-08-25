Maran Suites & Towers

Cristina Fernández de Kirchner se reunió con David Edwards y Sonia Alesso y cuestionó las políticas de Milei

Redacción | 25/08/2025 | Política | No hay comentarios

Este lunes, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, comunicó a través de su perfil en la red social X que el pasado domingo se reunió con David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y Sonia Alesso, titular de CTERA. Al día siguiente, Cristina compartió un mensaje en sus redes donde calificó la situación actual del país como una “catástrofe social generada por las políticas de Milei”.

Respecto a la jornada, Fernández de Kirchner detalló que se abordaron los desafíos de la educación pública, la necesidad de recuperar su papel en la movilidad social ascendente y la conflictividad del contexto internacional.

Además, durante el encuentro con Edwards, referente de la organización que agrupa a 32 millones de docentes en 173 países, la ex presidenta se refirió a la actualidad nacional e internacional.

Finalmente, en el posteo, Cristina Fernández de Kirchner expresó su agradecimiento a Edwards “por la visita y por la solidaridad”.

Tags:, , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X