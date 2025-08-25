Cristina Fernández de Kirchner se reunió con David Edwards y Sonia Alesso y cuestionó las políticas de Milei
Este lunes, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, comunicó a través de su perfil en la red social X que el pasado domingo se reunió con David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, y Sonia Alesso, titular de CTERA. Al día siguiente, Cristina compartió un mensaje en sus redes donde calificó la situación actual del país como una “catástrofe social generada por las políticas de Milei”.
Ayer por la tarde me visitaron en San José 1111 David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación, que reúne a más de 32 millones de maestros y educadores en 173 países del mundo; y Sonia Alesso, secretaria general de la CTERA (Confederación de Trabajadores de… pic.twitter.com/R75gB5wCs7— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 25, 2025
Respecto a la jornada, Fernández de Kirchner detalló que se abordaron los desafíos de la educación pública, la necesidad de recuperar su papel en la movilidad social ascendente y la conflictividad del contexto internacional.
Además, durante el encuentro con Edwards, referente de la organización que agrupa a 32 millones de docentes en 173 países, la ex presidenta se refirió a la actualidad nacional e internacional.
Finalmente, en el posteo, Cristina Fernández de Kirchner expresó su agradecimiento a Edwards “por la visita y por la solidaridad”.