Cristian Ritondo sepultó a Espert: “Era difícil hacer campaña con él”
El presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, se refirió a la renuncia de José Luis Espert a su candidatura para renovar su banca en Diputados y reconoció que “era difícil hacer campaña” junto al economista liberal. Además, sostuvo que el legislador “sintió que perjudicaba” al espacio de La Libertad Avanza, motivo por el cual decidió bajar su postulación.
En diálogo con periodistas en las inmediaciones del Movistar Arena, donde el presidente Javier Milei encabezará un acto, Ritondo explicó:
“Era difícil hacer campaña con Espert. Las aclaraciones que tuvo que hacer las hizo, y cuando uno no termina de explicar bien, más allá de la confianza que se pueda tener, perjudica. Él sintió que perjudicaba, por eso renunció.”
El dirigente también se refirió a la posibilidad de reimprimir las boletas tras la baja de Espert, quien además renunció como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. “Eso lo están viendo con la Justicia los apoderados y lo decidirá la Justicia”, aclaró Ritondo.
Por otra parte, relativizó los cuestionamientos de Milei a Diego Santilli durante 2023, cuando el líder libertario apuntaba contra dirigentes del PRO:
“Si recordaran las cosas que decía Massa de Cristina y Cristina de Massa, y las que decían de Axel, hacemos un libro. Dejémonos de joder.”