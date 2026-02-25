Cristian Ritondo: “El kirchnerismo no vuelve a ser gobierno nunca más”
Cristian Ritondo lanzó un duro pronóstico sobre el futuro electoral del kirchnerismo. El presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados vaticinó que: “No van a volver a ser gobierno nunca más, si Dios quiere”. Ritondo realizó estas declaraciones durante una entrevista televisiva en La Nación+, donde cuestionó con dureza el accionar de la oposición durante el debate parlamentario de la reforma laboral y sostuvo que la sociedad “ya entendió” las consecuencias del populismo.
En ese marco, Ritondo vinculó la conducta del kirchnerismo dentro del Congreso con las protestas en la calle y aseguró que existe una estrategia coordinada para desestabilizar las sesiones. “La violencia de afuera es compartida por la violencia de adentro”, afirmó.
Además, describió un esquema repetido: disturbios en las inmediaciones, intervención de las fuerzas de seguridad y luego intentos de frenar el tratamiento legislativo. Según su visión, ese comportamiento reiterado termina perjudicando a la propia oposición ante la opinión pública.
El diputado también se refirió al episodio protagonizado por la legisladora Florencia Carignano, a quien cuestionó por no haber pedido disculpas tras su reacción durante la sesión. “Uno puede entender un momento de calentura, pero no que no haya arrepentimiento”, sostuvo. Advirtió que este tipo de conductas contribuyen a deteriorar el debate democrático. Para Ritondo, la falta de autocrítica agrava la percepción social negativa sobre el espacio político opositor.
Asimismo, defendió la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y señaló que la Argentina arrastra graves problemas estructurales en materia de empleo. Remarcó que el trabajo privado no creció desde 2011, mientras que los juicios laborales aumentaron significativamente, lo que -según afirmó- desalienta la contratación formal. En ese sentido, sostuvo que la informalidad es “bestial” y que la nueva legislación busca revertir ese escenario para generar condiciones más favorables a la creación de puestos de trabajo.
Finalmente, Ritondo apuntó contra dirigentes kirchneristas al considerar que sostienen un modelo político que, a su juicio, acercó al país a experiencias como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua. También cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por el tamaño del empleo público en su distrito y aseguró que la sociedad argentina ya no quiere volver a ese esquema. Con ese diagnóstico, concluyó que el kirchnerismo enfrenta un declive irreversible en su capacidad de volver al poder.