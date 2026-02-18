Crisis yerbatera: pese al récord exportador los productores reciben solo el 11% del precio final
El complejo yerbatero argentino atraviesa complicaciones. Mientras las exportaciones alcanzan niveles históricos y el consumo interno muestra una tenue recuperación, la rentabilidad del eslabón primario aparece en caída.
De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los productores perciben apenas el 11% del precio final que paga el consumidor en góndola, el nivel más bajo desde 2019 y un síntoma claro del deterioro estructural que enfrenta la actividad.
La crisis se expresa con crudeza en los números. A diciembre de 2025, el precio máximo abonado por el kilo de hoja verde rondó los $180, mientras que el costo de producción estimado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) ascendió a $424.
La brecha implica una pérdida neta de al menos $244 por kilo cosechado, lo que representa un desfase del 136% respecto del valor efectivamente percibido por el productor.
Este rojo persistente explica, en buena medida, la retracción del 9,9% interanual en el procesamiento de hoja verde durante 2025, que totalizó 889,3 millones de kilogramos.
En promedio, los productores cobran apenas el 50% al contado y el resto en cuotas que pueden extenderse hasta 120 días, en un contexto marcado por el aumento de cheques rechazados y mayores dificultades de financiamiento.
El informe del CEPA vincula de manera directa este deterioro con la desregulación del mercado dispuesta por el DNU 70/2023, que le quitó al INYM la facultad de fijar precios de referencia.
Sin ese mecanismo de arbitraje, la industria -altamente concentrada, con apenas diez empresas que concentran el 74% del mercado- logró mantener los precios en góndola por debajo de la inflación, trasladando el ajuste casi exclusivamente hacia el eslabón primario.