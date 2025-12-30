Crisis total en Vassalli: 180 trabajadores en vilo, sueldos a cuentagotas y una deuda millonaria
La empresa Vassalli, fabricante de cosechadoras con sede en la localidad santafesina de Firmat, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, manteniendo en vilo a 180 trabajadores por la continuidad de sus fuentes laborales, con salarios pagados a cuentagotas, una deuda acumulada millonaria y total ausencia de respuestas de la conducción empresarial.
Los trabajadores denunciaron la inminente posibilidad de despidos en un contexto marcado por la falta de ingresos regulares, el endeudamiento creciente y el silencio de la patronal. La situación fue expuesta públicamente a través de medios locales y redes sociales, donde se advierte el fuerte impacto social que atraviesa la firma.
Según relataron en Canal 9 de Santa Fe, la incertidumbre domina el clima interno de la planta. Este lunes 29 de diciembre se cumplió un mes desde el último pago recibido, que fue de 125.000 pesos, sin que desde entonces los empleados hayan vuelto a percibir ingresos. La suma resulta claramente insuficiente frente a la magnitud de la deuda salarial, que —de acuerdo a estimaciones— ascendería a unos 4 millones de pesos por trabajador.
La gravedad del escenario llevó a los empleados a realizar una asamblea en la planta, en la que solicitaron dialogar con las máximas autoridades de la empresa. Sin embargo, la respuesta volvió a ser negativa. El presidente y el vicepresidente de la sociedad anónima, Marzó padre e hijo, continúan “sin dar la cara”, y —según indicaron delegados internos— ni siquiera responden llamados telefónicos.
A la crítica situación salarial se suma el endeudamiento con proveedores, lo que provocó la paralización de la producción y la imposibilidad de entregar drapers y cosechadoras que ya estarían señadas, profundizando el conflicto y poniendo en riesgo la viabilidad operativa de la empresa.
“La incertidumbre es absoluta. Los trabajadores no solo enfrentan la falta de ingresos, sino también el silencio de los responsables empresariales y la ausencia de respuestas concretas del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe”, señalaron los empleados, quienes advirtieron que hasta el momento no hubo novedades ni alternativas claras para destrabar el conflicto.
Mientras tanto, 180 familias de Firmat esperan definiciones urgentes, en un escenario que se agrava día a día: una empresa paralizada, deudas crecientes y una conducción que sigue sin asumir públicamente su responsabilidad.