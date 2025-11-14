Crisis textil: la fabrica de sweaters Mauro Sergio, suspendió a más de dos tercios de su personal por el desplome de ventas
La crisis que atraviesa el sector textil sumó un nuevo capítulo con la decisión de Textiliana, fabricante de los sweaters Mauro Sergio, de suspender a más de dos tercios de su planta durante cuatro meses y medio. La medida, informada este jueves, afecta a 175 trabajadores de un total de 250 operarios.
El golpe al sector se profundizó tras la reducción de aranceles a la importación de ropa decidida por Luis “Toto” Caputo en marzo. Desde entonces, la industria registró una fuerte caída: solo en agosto, la producción se contrajo 18%, desencadenando sobre-stock, baja de ventas y una cadena de suspensiones y despidos que no se detiene.
En lo que va de 2025, el rubro ya perdió cerca de 5.000 puestos de trabajo. En el caso de Mauro Sergio, cuya temporada alta es otoño-invierno, la empresa comunicó la suspensión tras una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Durante el período, los empleados cobrarán el 78% del salario de bolsillo, pero sin aportes jubilatorios.
La preocupación principal está puesta en la incertidumbre del regreso, que dependerá de si la demanda logra recomponerse. Mientras tanto, crece el malestar en la industria por la apertura importadora impulsada por Caputo. “Cuando estábamos esperando la baja de impuestos, nos despachamos con que el Gobierno le bajó el impuesto a los chinos”, cuestionó el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano.
Desde el sector también advierten sobre la “falta total de control de calidad y seguridad” de las prendas que ingresan al país, denunciando el “ingreso de productos contaminantes”.
En Textiliana, además, se informó que el aguinaldo se pagará en dos cuotas. La propuesta inicial de la empresa era suspender por seis meses, pero el plazo se redujo en la negociación con el gremio.
Mar del Plata, uno de los polos históricos de la industria textil, se consolidó como un termómetro del deterioro del sector, con una marcada pérdida de capacidad instalada.