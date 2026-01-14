Crisis inocultable, pese a la prensa complaciente: TN & Platex cierra la segunda planta en Tucumán y despide a 190 trabajadores
La crisis textil se expande por todo el país. La principal compañía textil TN & Platex de la familia Karagozian vuelve a cerrar una planta. El impacto es grande, se trata de la segunda planta que cierra en la provincia de Tucumán en 8 meses. Esta vez, tomaron la decisión de dejar de producir en la planta Hilado de Los Gutiérrez. El despido de 190 trabajadores en una localidad de menos de 8.000 habitantes es muy fuerte.
TN & Platex es una empresa familiar fundada por Agop Karagozian, continuada por sus hijos Teddy, Aldo y Dino y desde diciembre de 2022, conducida por Tomi Karagozian, nieto del fundador, en su cargo de CEO. Esta empresa textil, la más importante del país, produce hilado, tela, producto terminado y textiles industriales.
La fuerte caída de consumo, el crecimiento imparable de ropa importada nueva y usada que llega en fardos sin control, golpea a una industria que en los últimos años apostó fuerte a crecer e invirtió en la última tecnología.
Una radiografía del impacto de las nuevas políticas del actual gobierno en el sector textil muestran que desde diciembre de 2023 a septiembre de 2025 cerraron 114 empresas textiles y 237 de indumentaria. Sólo en la industria textil se perdieron 16.000 puestos de trabajo en los últimos dos años.
No se trata de un caso aislado, es el resultado de políticas que terminan por destruir la industria nacional y favorecen al imparable crecimiento de importadores.
El grupo TN & Platex tuvo que tomar en mayo de 2025 otra difícil decisión, cerró la planta tucumana de Las Piedritas y despidió a 100 trabajadores. Esta vez le toca el turno a la planta de Los Gutiérrez, quedan sin trabajo 190 empleados y otros 30 a 35 quedan en administración y logística. Para tratar de que el impacto en esta pequeña localidad sea menor, los Karagozian están tratando de reubicar a 10/12 trabajadores, informaron desde sus oficinas.
Los empleados tucumanos protestaron frente a la entrada de la fábrica de Hilado porque denuncian que la empresa les dio hasta fin de mes para acordar un “retiro voluntario” en el que recibirán el 70% de la indemnización, caso contrario sólo cobrarán el 50% en cuotas.
Lo cierto es que entre mayo de 2025 y enero de 2026, TN & Platex cerró dos plantas en Tucumán y dejó sin trabajo a 290 empleados directos, sin contar contratados.
No sólo Tucumán sufrió los cierres de estas textiles. Antes de las fiestas, TN & Platex cerró una planta de La Rioja que confeccionaba ropa deportiva y despidió a 50 empleados fijos y no renovó 12 contratados. En territorio riojano quedó sólo la hilandería y tejeduría.
En el mes de noviembre, esta empresa familiar tuvo que reestructurar su planta de Monte Caseros en Corrientes y dejó de fabricar prendas deportivas y ropa interior seamless y quedaron sin trabajo 20 personas efectivas, sin contar contratados.
El referente del mundo textil, Teddy Karagozian, fue nombrado en 2024 asesor presidencial de Javier Milei. No duró mucho en el cargo.
Desde mayo de 2024, TN&Platex tuvo que despedir a 360 trabajadores efectivos, en sus plantas de Corrientes, La Rioja y Tucumán. El grupo textil cuenta hoy con oficinas y depósitos en Vicente López, provincia de Buenos Aires; dos plantas en La Rioja, otra en Monte Caseros y en Tucumán dejará en pie el área de logística. Pese a los recortes, desde el grupo aseguran que dan trabajo a 1.100 personas.