Crisis industrial en Rosario: Electrolux suspende a 400 trabajadores por un mes ante la caída de ventas
La crisis de la industria nacional sigue impactando con fuerza en Rosario. Este martes se confirmó que la empresa Electrolux suspenderá a sus 400 trabajadores durante al menos un mes, en el marco de la caída de ventas y el aumento de importaciones que golpea al sector metalúrgico.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) advirtió que esta medida representa una “señal negativa” en un contexto en el que ya se perdieron miles de empleos industriales en lo que va del año.
La planta, ubicada en el barrio Las Delicias, implementará un esquema rotativo de suspensiones, similar al aplicado por otras firmas ante la retracción económica. Según explicó Pablo Cerra, abogado del sindicato metalúrgico rosarino, la empresa tomó esta decisión “debido a la fuerte baja en las ventas de productos de línea blanca, agravada por el ingreso de electrodomésticos importados facilitado por medidas del Gobierno nacional”.
Suspensiones y despidos en la industria santafesina
El caso de Electrolux no es aislado. La metalúrgica Acindar también aplicó suspensiones, mientras que empresas más pequeñas como Metrofund directamente despidieron personal, afectando a 35 empleados.
“Estamos en una situación trágica por la apertura de importaciones y la caída del consumo. Las pymes son las que más sufren, muchas veces nos enteramos cuando ya están cerradas o los telegramas de despido están enviados”, señaló Cerra en diálogo con La Capital.
De acuerdo con los registros de la UOM Rosario, ya se perdieron al menos 2.000 empleos en el sector desde comienzos de año. La línea blanca (lavarropas, heladeras y cocinas) figura entre los rubros más golpeados, sobre todo tras la decisión del Gobierno de permitir el ingreso al país de electrodomésticos comprados en el exterior para uso personal.
Unas 30 empresas aplicaron suspensiones
Actualmente, cerca de 30 metalúrgicas de Rosario acordaron suspensiones bajo el artículo 223 bis del convenio colectivo 260/75, que permite restringir la actividad fabril asegurando el pago parcial de salarios y evitando despidos durante el período pactado.
En el caso de Electrolux, el esquema podría extenderse a noviembre, aunque se requerirá una nueva acta en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para formalizar la continuidad de la medida.