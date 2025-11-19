Crisis en Vassalli: la empresa admite atrasos y la UOM alerta que la planta está paralizada
El conflicto en la histórica fábrica de cosechadoras Vassalli volvió a escalar tras una audiencia realizada este miércoles en la sede local del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde la compañía reconoció retrasos en los pagos acordados y no logró disipar las dudas sobre la continuidad productiva. La UOM Firmat expresó una fuerte preocupación, advirtiendo que la planta “está paralizada” y que el futuro de la empresa es “muy incierto”.
La reunión —con la participación de un contador y del gerente de Recursos Humanos de la firma— concluyó con un cuarto intermedio hasta el 28 de noviembre, fecha en la que los representantes empresariales dijeron que recién podrán completar los pagos adeudados. Desde el Ministerio confirmaron que “la situación es difícil” y que la compañía volvió a comprometerse a saldar la primera cuota del convenio firmado en octubre, un acuerdo que ya fue vulnerado por sucesivos incumplimientos.
Planta sin insumos y sin producción
Para la UOM, el problema va mucho más allá de lo salarial. Diego Romero, secretario general del gremio en Firmat, fue categórico: “La planta está parada. No hay insumos, no hay nada para producir. La empresa dijo que iba a invertir y no cumplió”.
El dirigente agregó que Vassalli no solo incumplió la primera cuota del convenio —entre 400 mil y 600 mil pesos por trabajador—, sino que tampoco realizó los aportes sindicales ni cumplió con el compromiso de reactivar la producción. “Desde que se firmó el acuerdo no entró un solo insumo. Eso es más preocupante que el atraso salarial, porque habla del futuro de la empresa”, sostuvo.
Romero también cuestionó la ausencia total de los propietarios:
“Los dueños no aparecieron nunca más desde la reapertura. No sabemos qué quieren hacer. No compran insumos, no pagan y tampoco muestran voluntad de vender”.
El gremio indicó además que existen posibles interesados en hacerse cargo de la planta, pero las negociaciones no avanzan porque la empresa “no toma decisiones”.
Un acuerdo frágil y una incertidumbre creciente
El abogado de la UOM Rosario, Pablo Cerra, coincidió con el diagnóstico:
“Lo único que se exige es que cumplan la palabra empeñada. El convenio era muy débil, lo dijimos, pero los trabajadores lo firmaron porque no tenían alternativa. Y ni eso respetan”.
Cerra insistió en que la preocupación principal es la inactividad total del establecimiento:
“Si la planta no se mueve, no se va a pagar ni esta ni ninguna otra cuota. Eso es lo que realmente pone en riesgo todo”.
Según el gremio, el nivel de parálisis productiva pone en duda la continuidad misma de Vassalli, un actor clave en la economía de Firmat.
“Estamos en una situación límite”, resumió Romero, adelantando que habrá una asamblea de trabajadores para definir los pasos a seguir.
Expectativa moderada ante el cuarto intermedio
La audiencia fue reprogramada para el 28 de noviembre, cuando la empresa dijo que podrá completar los pagos atrasados. Sin embargo, la UOM no muestra señales de confianza.
“Si una empresa de este tamaño no puede pagar 400 mil pesos por trabajador, estamos cada vez más complicados”, advirtió Romero.
Mientras tanto, crece la incertidumbre entre los operarios, que además de los salarios pendientes, observan cómo la fábrica sigue sin insumos, sin plan productivo y sin presencia de sus dueños.