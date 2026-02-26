Crisis en Tierra del Fuego: Aires del Sur confirmó su Quiebra
La empresa Aires del Sur (ADS), con planta en Río Grande, fabricante de aires acondicionados para la marca Fedders, entre otras, se declaró en quiebra. Ante la falta de pago de salarios desde diciembre, los trabajadores resolvieron tomar la fábrica.
Los 140 operarios cuentan con el respaldo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo secretario general nacional es Abel Furlán, y se espera su visita a la isla en los próximos días.
En paralelo, los 16 supervisores —también afectados por la falta de cobro— se organizan a través de la seccional local de la ASIMRA, en medio del silencio de la conducción nacional encabezada por Luis García Ortíz. El cierre de ADS no es un hecho aislado en la provincia y se suma a una serie de dificultades que atraviesa el entramado industrial fueguino.
Desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei cuestionó el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, vigente desde hace más de tres décadas y clave para el desarrollo de un polo de fábricas y ensambladoras que atrajo trabajadores de distintas regiones del país.
En la misma ciudad, la textil Sueño Fueguino suspendió sus actividades por tres meses y abonará el 70% de los salarios durante ese período.
Un dirigente sindical fueguino comparó la coyuntura actual con otros momentos críticos de la historia económica argentina. “Por mi edad, recuerdo a Martínez de Hoz, la convertibilidad y Macri, pero ningún proceso de desindustrialización fue tan salvaje como este. Y la reforma lo único que hace es agravar las cosas. Porque nos van a rajar sin darnos un mango”, afirmó.
El escenario también expone tensiones dentro del movimiento obrero. La semana próxima habrá elecciones en la UOM y, por primera vez en décadas, Furlán enfrentará competencia interna: la lista encabezada por Ángel Derosso, vinculada al empresario Paolo Rocca, titular del Grupo Techint y promotor de la reforma laboral. La disputa reaviva una rivalidad histórica entre Rocca y Furlán.
En ASIMRA también se registran conflictos. Las elecciones, previstas para fines del año pasado, quedaron envueltas en controversia luego de que surgiera la candidatura de Carlos Gutiérrez, trabajador de Toyota y secretario general de la regional Zárate-Campana. Gutiérrez cuestionó la postura del gremio frente a lo que considera una política antiindustrial y antiobrera del Gobierno.
La junta electoral, controlada por García Ortíz, impugnó su lista. Gutiérrez judicializó el proceso y presentó denuncias por presuntas irregularidades. Actualmente, el sindicato se encuentra en una situación institucional compleja, ya que la conducción nacional no cuenta con certificado de autoridades vigente.
La seccional que conduce Gutiérrez es una de las más fuertes del gremio. En los últimos días, el dirigente difundió un video en apoyo a los trabajadores fueguinos, gesto que contrastó con el silencio de la conducción nacional frente al conflicto en Río Grande.