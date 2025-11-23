Crisis en la Justicia: récord de renuncias, cero designaciones y un 37% de vacantes desde la llegada de Javier Milei
Desde la asunción de Javier Milei en 2023, la Justicia nacional y federal atraviesa una crisis sin precedentes: 83 magistrados –entre jueces, fiscales y defensores– presentaron su renuncia, sin que se haya concretado ninguna designación nueva en dos años de gestión. El faltante estructural de funcionarios judiciales se profundiza y alcanza niveles récord.
Los únicos nombramientos realizados por decreto fueron los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, aunque ninguno de los dos asumió: Lijo no obtuvo acuerdo del Senado, y García-Mansilla renunció antes de jurar por las mismas razones. Los otros dos decretos firmados por Milei correspondieron a jueces que renovaban mandato tras cumplir 75 años: Roberto Hornos (Cámara en lo Penal Económico) y Jorge Morán (Cámara Contencioso Administrativo Federal).
Con este panorama, el déficit asciende a 79 magistrados, el peor saldo entre designaciones y renuncias para un presidente desde el retorno democrático. Aunque Milei no es el mandatario con más renuncias, sí es el que menos jueces designó y quien enfrenta el mayor nivel de vacancias.
Un análisis de LA NACION Data, basado en información oficial de datos.jus.gob.ar, muestra que en 2024 y 2025 no se designó ningún juez, situación comparable solo con los años 1999 y 2000. Hoy, el 37% de los cargos nacionales y federales está vacante: son 609 puestos sin cubrir.
El freno político y las negociaciones pendientes
La mayoría de los candidatos para cubrir cargos ya fue seleccionada por el Consejo de la Magistratura, que elevó ternas al Poder Ejecutivo. Ahora es el presidente quien debe elegir a uno de los postulantes y enviar la propuesta al Senado, donde se requiere mayoría simple.
Sin embargo, la falta de acuerdos políticos paralizó el proceso durante dos años. Según fuentes oficiales, el Gobierno planea enviar los pliegos en marzo de 2026, cuando se reanuden las sesiones ordinarias. El 80% de las ternas ya había sido negociado con el peronismo, indicaron las mismas fuentes.
A este escenario se suma otro vacío institucional: desde 2017, la Procuración General sigue en manos del interino Eduardo Casal, ya que ni Macri, ni Alberto Fernández, ni Milei lograron designar un procurador titular, función que exige los dos tercios del Senado.
Además, en febrero de 2026 vencerá el mandato de la Defensora General, Stella Maris Martínez, quien deberá dejar su cargo salvo que el Senado apruebe una nueva prórroga por cinco años.
Renuncias en aumento y temor por la reforma previsional
Solo en 2025 hubo 54 renuncias, superando las de 2024 (29) y convirtiéndose en el año con más dimisiones desde 2020. Los meses con mayor cantidad fueron abril y septiembre.
Las renuncias tienen un factor común: el temor a un nuevo cambio en el régimen previsional. La experiencia de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, dejó huella: aumento en la edad jubilatoria, modificaciones en requisitos y fórmulas de cálculo, y mayores aportes para los jueces activos. Ese antecedente, sumado al anuncio de una nueva reforma, aceleró la decisión de muchos magistrados de jubilarse bajo la normativa vigente.
Por primera vez desde que hay registros, en 2025 hubo más renuncias de mujeres (29) que de hombres (25). A su vez, nunca se registró un año en el que se hayan designado más mujeres que hombres.
La situación por fueros y el detalle de las bajas
De las renuncias de 2025:
- 43 fueron jueces,
- 8 fiscales,
- 3 defensores.
En cuanto a jurisdicciones:
- 27 renuncias se dieron en la Justicia Nacional,
- 26 en la Justicia Federal,
- y una en la Corte Suprema (García-Mansilla).
Los fueros con más renuncias en 2025 fueron:
- Laboral: 10
- Criminal y Correccional de CABA: 6
- Comercial: 5
La edad promedio de los magistrados en actividad es de 56 años, mientras que quienes renuncian lo hacen, en promedio, con 66, una cifra que bajó ante la expectativa de cambios previsionales.
El peor saldo entre los últimos presidentes
En relación a las designaciones menos las renuncias, Milei presenta el peor balance:
44 renuncias por año y solo 2 designaciones, un saldo negativo de -42 magistrados.
En contraste, Cristina Fernández de Kirchner es quien presenta el mejor rendimiento en 20 años, con un saldo positivo de +28 (46 renuncias y 74 designaciones por año, en promedio).
Concursos, vacantes y promesas incumplidas
Actualmente:
- 80 concursos están en trámite en el Consejo de la Magistratura,
- 162 vacantes se encuentran en proceso,
- 191 pliegos están pendientes de decisión en el Poder Ejecutivo.
El 6 de noviembre de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni y el viceministro de Justicia Sebastián Amerio anunciaron que el Gobierno enviaría 150 pliegos al Senado. Afirmaron que era una medida “inédita”, superando los primeros años de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri. Sin embargo, no se envió ninguno en dos años.
Mientras tanto, la Justicia funciona con una estructura incompleta, con cargos críticos vacíos y un número creciente de tribunales sin jueces titulares desde hace años.