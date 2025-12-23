La industria del calzado nacional atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años
La industria nacional del calzado atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años, golpeada por la caída del consumo interno, la apertura de las importaciones, el contrabando y el avance de plataformas digitales extranjeras como Shein y Temu, un combo que ya provocó el cierre de más de 100 plantas productivas y la pérdida de cerca de 10.000 puestos de trabajo en todo el país.
De acuerdo con datos del propio sector, en apenas dos años la actividad sufrió un derrumbe sostenido, con fábricas que no logran sostener sus niveles de producción ni absorber el sobrestock de mercadería acumulado ante la baja de las ventas. Este escenario dejó a muchas empresas sin margen de maniobra, obligándolas a implementar suspensiones, adelantos de vacaciones, despidos y, en numerosos casos, al cierre definitivo.
“Es una tormenta perfecta contra el sector. Ese combo de factores deriva en una situación complicada”, advirtió Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), al describir el impacto simultáneo de la apertura importadora, la competencia desigual y el retroceso del mercado interno.
El inicio de 2025 confirmó la gravedad del panorama. El 3 de enero, el Grupo Dass cerró su planta ubicada en Coronel Suárez, en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, y despidió a 360 trabajadores. La empresa, de capitales brasileños, producía calzado deportivo para marcas internacionales como Adidas, Asics, Umbro y Fila, y atribuyó la decisión a la caída de las ventas y al impacto creciente de los productos importados.
El cierre tuvo un fuerte impacto social y económico en la ciudad. Hasta ese momento, Dass era una de las principales fuentes de empleo local. “Esto implica una debacle total para nuestra economía”, expresó el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, reflejando la preocupación de la comunidad frente al retroceso industrial.
Las cifras de producción respaldan el diagnóstico. En 2023, la industria del calzado alcanzó los 120 millones de pares, número que cayó a 100 millones en 2024. Para fines de 2025, incluso los pronósticos más optimistas anticipan una baja hasta los 80 millones de pares, consolidando una tendencia descendente que mantiene en alerta a todo el sector manufacturero.